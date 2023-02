Krippen-Anbau an der Kita Jahnstraße in Weyhe ist fertiggestellt

Von: Dierck Wittenberg

Außenansicht: Der Neubau mit den farblich abgesetzten Gebäudeteilen. In der Mitte der Haupttrakt, links und rechts befinden sich die Gruppenräume. © Wittenberg

Der Bedarf an Plätzen in Weyhes Kindertagesstätten wächst. An der Kita Jahnstraße ist innerhalb weniger Monate ein Anbau für zwei Krippen-Gruppen entstanden.

Leeste – Weyhes älteste Kindertagesstätte hat jüngst die neueste Erweiterung erhalten. So hat es Gemeinde-Pressesprecher Sebastian Kelm beim Ortstermin an der Kita Jahnstraße formuliert. Mit dabei für die Rathausverwaltung waren zudem die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith und die Architektin Christina Böttcher-Krützfeld.

Laut deren Unterlagen stammt der Bauantrag für das Hauptgebäude aus dem Dezember 1960, das zunächst als landwirtschaftliche Berufsschule genutzt wurde. In den späteren Kindergarten war ab 1973 auch die heutige Erste Gemeinderätin gegangen, erwähnte Pundsack-Bleith.

Dachbegrünung über den Gruppenräumen. © Wittenberg

Für den zum Jahreswechsel fertiggestellten Anbau hatte die Gemeinde ein benachbartes Eckgrundstück gekauft und das dortige Einfamilienhaus abreißen lassen. Zudem hat sie einen Teil der Tannenstraße mit einbezogen, die nun eine Sackgasse ist.

Die Erweiterung an der ehemaligen Ecke Tannenstraße/Jahnstraße ist als separates Krippengebäude gedacht, also für die null- bis drei-jährigen Kinder. Zwei Gruppenräume für je 15 Kinder befinden in den eingeschossigen Holzrahmenbauten links und rechts vom Haupttrakt. Der in massiver Bauweise entstandene Mittelteil beherbergt im Obergeschoss Personalräume für die gesamte Kindertageseinrichtung.

Waschbecken in kleinkindgerechter Höhe. © Wittenberg

Der Anbau in Leeste ähnelt nicht zufällig einer anderen Kita-Erweiterung, die 2021/22 erfolgt ist. „Das Gleiche steht auch in Sudweyhe“, sagte Böttcher-Krützfeld. Dass man auf das Muster aus Sudweyhe zurückgreifen konnte, habe sich positiv auf die Planungsphase ausgewirkt, so die Architektin. Beim Bau selbst sprach sie von einer „Herausforderung, das in so wenigen Monaten hinzukriegen“. Im Februar 2022 sei mit dem Abbruch, im März mit dem Bau begonnen worden – der im Dezember abgeschlossen werden konnte. „Ein recht straffer Zeitplan“, so Böttcher-Krützfeld.

Das neue Krippengebäude verfügt über eine Fotovoltaik-Anlage. Als ausschließliche Heizungsquelle soll eine Luft-Wärmepumpe dienen – bald. Da (allein) sei es zu Lieferschwierigkeiten gekommen. Fürs Erste muss daher eine mobile elektrische Heizung für Wärme sorgen. Da es sich um ein „sehr gut gedämmtes Gebäude“ nach KfW-40-Standard handele, sei der Heiz-Bedarf aber nicht sehr groß, erläuterte Böttcher-Krützfeld.

Großer Wickeltisch für kleine Kita-Kinder. © Wittenberg

Beim Ortstermin am Donnerstag mischte sich ein typischer Neubau-Geruch mit dem von Mittagessen. Denn die erste Krippengruppe nutzt den Anbau bereits, die zweite soll mit dem neuen Kita-Jahr im Sommer folgen. Zu den Gruppenräumen gehören jeweils eigene Schlaf- und Sanitärräume.

Im Erdgeschoss des Mitteltrakts teilen sich die Gruppen einen gemeinsamen Bewegungsraum, der mit den ersten Spielgeräten ausgestattet ist. An einer Stange unter der Decke lassen sich Turngeräte aufhängen. Wie in den Gruppenräumen handelt es sich um schallschluckende Akustikdecken. Der große Personalraum im Obergeschoss lässt sich durch eine Falt-Wand teilen. Hinzu kommen zwei kleinere Personalräume. Die Kindertagesstätte Jahnstraße bietet nun Platz für insgesamt sieben Gruppen (zwei im Krippen-, fünf im Kindergartenalter). Weil dadurch im Hauptgebäude Kapazitäten frei geworden sind, sind durch die Erweiterung 36 zusätzliche Plätze entstanden.

Spielgeräte stehen im Bewegungsraum bereit. © Wittenberg

Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Gemeinde voraussichtlich auf 1,7 Millionen Euro. In diesem Betrag seien aber Kosten für die kompletten Außenanlagen, die Erschließung sowie für Teile des Straßenbaus enthalten.