Kita Am Neddernfeld erhält 22 Einstellplätze

Verkehr in Espenstraße wird verboten

Der Parkplatz neben der Kita Am Neddernfeld ist so gut wie fertig. Benutzbar ist er ab dem kommenden Montag.

Weyhe - Von Janna Silinger. Nun ist der neue Parkplatz der Kita Am Neddernfeld so gut wie fertig. Ab kommendem Montag, 10. September, können die neuen Einstellplätze genutzt werden. Begonnen haben die Baumaßnahmen am 13. August. „Das ging jetzt alles sehr zügig“, meint Christina Böttcher-Krützfeld, zuständig für die Gebäudewirtschaft in Weyhe.