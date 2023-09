Jusos Weyhe fordern Unisex-Toiletten in öffentlichen Gebäuden

Von: Dierck Wittenberg

Weniger Diskriminierung im Alltag: Dieses Ziel verfolgen (v.l.) Lara Meyer, Freya Galipp und Lisa Jarmuth von den Weyher Jusos mit ihrem Antrag auf genderneutrale Toiletten. © Wittenberg

Die Weyher Jusos haben sich für weitere Unisex-Toiletten in öffentlichen Gebäuden der Gemeinde ausgesprochen – ein erstes WC dieser Art gibt es bereits in der Kulturscheune.

Weyhe – Eine Toilette für alle: Im Zug oder im Flugzeug ist das die Regel. Auch Zuhause dürften sanitäre Anlagen, die nach Männlein und Weiblein getrennt sind, allenfalls Ausnahmen sein. Anders sieht es in der Arbeitswelt oder in öffentlichen Gebäuden aus, wo „D“- und „H“-Zeichen beziehungsweise Piktogramme an den Türen den Weg weisen – was bei Nichtbeachtung für peinliche Momente sorgen kann. Weil es Menschen gibt, die sich weder vom einen noch vom anderen Schild vertreten fühlen, möchten die Jusos in Weyhe eine Veränderung anschieben – die sich in geänderten Piktogrammen ausdrücken würde.

Die sozialdemokratische Jugendorganisation in der Gemeinde hat einen entsprechenden Antrag eingebracht, zunächst in die SPD-Gemeinderatsfraktion. Dort sei er angenommen und im Namen der SPD-Fraktion an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet worden, schreiben die Jusos in einer Pressemitteilung. Wann das Thema im zuständigen Ausschuss und gegebenenfalls von dort empfohlen im Rat der Gemeinde Weyhe diskutiert wird, ist aber noch offen. In der Mitteilung begründen die Jusos die Forderung nach dem Bau von genderneutralen Toiletten mit der Beseitigung von Diskriminierungspotenzialen im Alltag.

Jusos Weyhe: Unisex-Toiletten bauen Diskriminierungspotenziale ab

Im Gespräch heben die Weyher Juso-Vorsitzende Lisa Jarmuth, ihre Stellvertreterin Lara Meyer sowie Beisitzerin Freya Galipp ihr Selbstverständnis als progressiver Jugendverband hervor. Der Antrag sei ein wichtiger Schritt für Weyhe, weiterhin eine fortschrittliche und inklusive Gemeinde zu sein.

Die Anerkennung der Individualität jedes Menschen sei die Voraussetzung für ein friedliches, aufgeschlossenes und von Wertschätzung geprägtes Zusammenleben, schreiben die Jusos in ihrer Pressemitteilung. Daher sei es wichtig, dass jeder Mensch ungeachtet von geschlechtlicher Identität Zugang zu Unisex-Toiletten in öffentlichen Gebäuden habe.

Genderneutrale WCs seien vielerorts bereits üblich: „Warum sollte es bei uns nicht gehen?“

Binäre, also nach zwei Geschlechtern getrennte Toiletten, bergen ein Diskriminierungspotenzial gegenüber Menschen in sich, die sich nicht als eindeutig männlich oder weiblich identifizierten, erläutert Meyer. Sie verweist damit auf Personen, die sich als nicht binär, inter- oder transgeschlechtlich verstehen. „Durch die Trennung von Herren- und Damentoiletten werden besonders diese Personen zu einem Outing oder zu einer ungewollten Zuordnung zu einem Geschlecht gezwungen“, schreiben die Jusos in ihrem Antrag.

Demgegenüber seien genderneutrale Toiletten vielerorts bereits üblich. Der Antrag nennt hier unter anderem skandinavische Länder, Australien, Neuseeland und einige US-Bundesstaaten. Auch die WCs für Menschen mit Behinderungen, in vielen Klubs und sozialen Einrichtungen oder eben die in Flugzeugen und Bahnen, seien bereits geschlechtsneutral ausgeschildert.

Toiletten Umbau sei „eine sehr einfache Maßnahme“

„Wenn es woanders geht, warum sollte es bei uns nicht gehen?“, fragt Lara Meyer. Lisa Jarmuth bezeichnet das Thema als „Herzensangelegenheit“. Um direkt darauf zu betonen: „Im Prinzip ist es eine sehr einfache Maßnahme.“ Die aber einen „Riesenschritt“ für die betroffenen Personengruppen bedeute.

Der von den Weyher Jusos eingebrachte Antrag ist als Auftrag zur Prüfung formuliert. Die Weyher Gemeindeverwaltung soll Möglichkeiten ausloten, mindestens eine Unisex-Toilette pro Gebäude zur Verfügung zu stellen. Ausdrücklich genannt sind hier öffentliche (Bildungs-) Einrichtungen wie die allgemeinbildenden Schulen, Sportanlagen, die Jugendhäuser, Kultureinrichtungen sowie das Rathaus.

Ohne Geschlechtertrennung: die bestehende Unisex-Toilette im Erdgeschoss der Kulturscheune. © Wittenberg

„Dabei muss keine bauliche Umgestaltung stattfinden, auch die Freigabe von bereits vorhandenen Toiletten durch eine Änderung oder Entfernung des binären Toilettenschilds stellt eine gute Lösung dar“, heißt es im Antrag weiter. Im Gespräch nennen die Jusos noch das Anbringen von Trennwänden zwischen Pissoirs als bauliche Veränderung, die zur Umwandlung einer Herren- in eine Unisex-Toilette nötig wäre. Die Änderung bereits bestehender Toilettenräume sei „ohne höheren (finanziellen) Aufwand gut möglich und einfach zu realisieren“, so der Antrag. Demzufolge soll die Verwaltung auch prüfen, inwieweit geschlechterneutrale Toiletten bei künftigen Neubauten von vornherein eingeplant werden können – wie in der Kulturscheune.

Laut der Mitteilung hoffen die Jusos nun darauf, dass auch die übrigen Fraktionen dem Vorstoß zustimmen werden. „Dabei ist uns klar, dass manche Veränderungen einer Gewöhnung bedürfen und sich erst stetig umsetzen lassen werden. Umso wichtiger ist uns, mit unserem Antrag den ersten Schritt zu machen“, wird Freya Galipp abschließend zitiert.