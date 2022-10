Weyhe ist Vorreiter in Sachen Kita-App und Ganztags-Grundschule

Von: Marten Vorwerk

Die Ganztagsgrundschulbetreuung in Weyhe ist gefragter denn je. © Sebastian gollnow/dpa

Sachstandsberichte, viele gute Nachrichten und viel Lob prägten am Donnerstagabend den Weyher Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend. Das Leitungstandem der Kita Am Neddernfeld stellte die neue Kita-App vor. Zudem berichteten Mitglieder der Verwaltung über die Kindertagesbetreuung und den Nachmittagsbetrieb an Weyher Ganztagsgrundschulen.

Weyhe – Als erste Weyher Kita hat die Einrichtung Am Neddernfeld seit dem 25. August eine Kita-App in Betrieb. „Darüber erleichtern wir die Kommunikation der Eltern mit den Erziehern“, erklärte Viktoria Browarny, die die Kita zusammen mit Anne Schattschneider leitet, ganz allgemein. Elternvertreter seien dadurch entlastet, da sie nicht mehr zwischen Erziehern und Eltern vermitteln müssen.

App spart eine Menge Papier ein

Die Kita-Mitarbeiter benutzen die App als Webversion, Eltern haben sie auf dem Smartphone. Die Vorteile seien vielfältig. „Sie ist umweltfreundlich, weil wir eine Menge Papier sparen“, sagte Browarny. Krankheitsbedingte Ausfälle von Erziehern werden dort eingetragen. Eltern können ihre Kinder krankmelden. „Die Leute erhalten Push-Nachrichten früh morgens, wenn zum Beispiel ein gemeinsames Frühstück ansteht und sie dem Kind nichts mitgeben müssen“, ergänzte Schattschneider.

Darüber hinaus erhalten die Eltern Informationen über Angebote, die organisiert werden. Es könne sich für Veranstaltungen an- und abgemeldet werden. Einverständniserklärungen laufen über die App. Wenn Kinder später oder von der Oma oder dem Opa abgeholt werden, können Eltern das ebenfalls eintragen.

Ein großer Gewinn, den die App mit sich bringt, seien die persönlichen Gespräche, die mehr in den Vordergrund rücken. „Wir müssen mit den Eltern nicht mehr über Organisatorisches reden, wenn sie ihre Kinder abholen, sondern können pädagogische Dinge besprechen. Auch die Telefonate wegen Krankmeldungen fallen weg. Da ist nun mehr Zeit für die Kinder“, betonte Browarny.

Ausschuss war voll des Lobes

Voll des Lobes war der Ausschuss nach dem Vortrag. Falk Brozio (SPD) zum Beispiel meinte, dass das in der modernen Zeit „genau in die richtige Richtung geht“. Wiebke Wildemann (Grüne) hob die „Vielseitigkeit“ hervor. Viktoria Schattschneider rundete ab: „Wir bekommen von allen positive Rückmeldungen“. Die Kita-App laufe in weiteren Einrichtungen in der Testphase und werde dort bald in Betrieb genommen.

Über die Tages-Kinderbetreuung in Kitas informierte Inga Bleeker. Sie ist in der Gemeinde Teamkoordinatorin des Kinder- und Familienservicebüros. Sie stellte die Betreuungszeiten in der Weyher Kitas vor und betonte: „Wir können davon sprechen, dass wir bedarfsgerechte Zeiten anbieten.“

95 Prozent der Plätze in den Kinderkrippen seien ausgelastet. „Da können also ohne Probleme weitere Kinder aufgenommen werden“, sagte Bleeker. Anders sehe das bei den Kindergärten aus. Dort seien 99 Prozent der Plätze belegt. Dort könne sich die Einrichtung für das Kind nicht mehr so einfach ausgesucht werden. Personell sei Weyhe vergleichsweise „gut aufgestellt“, sagte Bleeker. „Wenn Krankheiten oder Mutterschutz dazukommt, gibt es immer wieder Engpässe. Aber sonst können wir uns nicht beschweren.“

„Schulen sind inzwischen Lebenswelten“

Am Ende der Sitzung hielt Michael Fütterer, Gesamtkoordinator der Ganztags-Grundschulen, einen ausführlichen Vortrag zu der Betreuung von Grundschulkindern – über die Unterrichtszeit hinaus. „Schulen sind inzwischen Lebenswelten für Kinder. Sie sind bis zu acht Stunden am Tag dort – so lange wie wir arbeiten. Da Grundschulkinder aber nicht so lange wach sind, ist das eine enorm lange Zeit vom Tag“, erklärte Fütterer.

In den fünf Weyher Ganztagsgrundschulen gebe es jede Menge Angebote nach Schulschluss ab etwa 12.30 Uhr. Dutzende Arbeitsgemeinschaften (AGs) von „Kreatives Durcheinander“ über „MuBa“ (Musik und Basteln) bis hin zu „Kochen und Backen“ oder „Bewegungsspiele“. Die AGs werden nicht nur von Lehrern, sondern auch von pädagogischen Mitarbeitern oder Ehrenamtlichen angeboten. Die Anmeldezahlen seit Einführung der Betreuung im Schuljahr 2010/11 sind stetig gestiegen. 866 Kinder nehmen das Angebot derzeit wahr. Vor acht Jahren waren es noch 260 weniger.

Essensangebot zum Mittag ist ein besonderes Highlight

Ein besonderes Highlight ist laut Fütterer das Essensangebot zum Mittag, das der Caterer Vita Catering „frisch“ in der Mensa Leeste kocht. Vegetarisches und veganes Essen werde neben den fleischhaltigen Mahlzeiten angeboten. „Die Kinder nehmen sich selbst vom Büfett. Sie wissen, wie viel sie essen wollen. Da wird kaum etwas weggeworfen“, lobte der Grundschulkoordinator. Das sei anders gewesen, als Mitarbeiter das Essen verteilt haben.

Ein weiterer positiver Aspekt der Ganztags-Grundschulen sei, dass Eltern die Betreuungszeit in der Woche frei wählen können. „Sie können ihr Kind montags um 14 Uhr, aber dienstags erst um 15 Uhr abholen. Das geht ganz variabel, muss aber für ein Halbjahr festgelegt werden“, erklärte Michael Fütterer.

Bürgermeister Frank Seidel untermauerte die gute Arbeit der Ganztagseinrichtungen, als er sagte: „In Bürgermeister-Konferenzen unterhalten sich meine Kollegen darüber, Ganztags-Grundschulen einzuführen. Da sieht man, wie weit wir hier schon sind. Ich gebe den Appell an alle, dass wir diese Qualität halten wollen. Wir sind Vorreiter.“