Hannoveraner Architekten gewinnen Wettbewerb zur Planung des Kulturzentrums

Das Kultur- und Bildungszentrum Leeste entsteht an der Nordwestseite des Henry-Wetjen-Platzes. Dafür weichen zwei Gebäude (beim ehemaligen Bauernhaus bleibt zumindest die Fassade erhalten). Zum Ensemble gehört auch die Alte Wache.

Weyhe - Von Philipp Köster. Das könnte ein langer, aber auch spannender Abend werden: Bei der Bauausschusssitzung am kommenden Dienstag geht es nicht nur um die Beratung über den sogenannten Baulandbeschluss (wir berichteten gestern). Das Gremium berät auch über den Fortgang zweier Bebauungspläne sowie das Ergebnis des Architekten-Preiswettbewerbs zur Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums Leeste (KBL) am Henry-Wetjen-Platz.

Wie mehrfach berichtet, soll zur Leester Straße hin ein Ensemble aus Neu- und Bestandsgebäuden entstehen, in denen unter anderem die zwischenzeitlich in der Kirchweyher KGS untergeschlüpfte Leester Bücherei untergebracht ist. Auch die Volkshochschule soll darin und damit wieder am Henry-Wetjen-Platz Räume bekommen wie ehedem im alten Leester Rathaus, das inzwischen abgerissen worden ist. Für den Bau des KBL muss die Gemeinde selbst nur etwa 300 000 bis 500 000 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Die restlichen rund drei Millionen kommen aus einem Fördertopf des niedersächsischen Bau- und Umweltministeriums. Diese Kunde aus Hannover sorgte im Frühjahr bei der Verwaltung für große Freude.

Doch Eile ist geboten. Das Projekt muss für die Förderung bis 2021 fertig sein. Darum hat es inzwischen einen Architekten-Wettbewerb gegeben. Das Preisgericht, bestehend aus Architekten, Verwaltungs- und Parteienvertretern hat Mitte des Monats getagt und aus den Entwürfen von 15 Büros den von „Hübotter + Stürken + Dimitrova Architektur & Stadtplanung“ aus Hannover ausgewählt.

Der mit Preisgeld von 12 600 Euro dotierte Entwurf sieht laut Protokoll des Preisgerichts drei Baukörper vor, die über ein Foyer miteinander verbunden sind. Zum Henry-Wetjen-Platz hin „zeigt sich das Gebäude skulptural und selbstbewusst mit einer dreigeschossigen Bauweise. Die Staffelung des Gebäudekörpers zur zweigeschossigen Alten Wache gelingt unangestrengt und sensibel“, heißt es in der Beurteilung der Jury. Und der Gebäudekopf schaffe einen gelungenen Dialog mit den übrigen platzkonturierenden Gebäuden. Was genau man sich darunter vorzustellen hat und wie die Konzepte der anderen Architekturbüros aussehen, können sich Interessierte ab kommenden Dienstag um 17.30 Uhr eine Stunde vor der Bauausschusssitzung ansehen. Die Ausstellung ist bis Ende Oktober im Erdgeschoss aufgebaut.

Fest steht in jedem Fall, dass die Alte Wache erhalten bleibt. Das weiß verputzte Gebäude südlich davon wird abgerissen, vom alten Bauernhaus, in dem zuletzt der Friseursalon untergebracht war, bleibt nur die Fassade erhalten. „Das war wichtige gemeindliche Auflage im Architektenwettbewerb, alle Teilnehmer haben dies eingehalten“, sagt Bauamtsleiter Steffen Nadrowski auf Nachfrage.

In der Ausschusssitzung befassen sich die Lokalpolitiker mit dem Ablauf des Wettbewerbs und sollen nach dem Vorschlag der Verwaltung dem Rat empfehlen, dass der Bürgermeister das Hannoveraner Büro mit der weiteren Bearbeitung beauftragt.

Des Weiteren geht es in der Sitzung um die finalen Schritte für den B-Plan „Östlich Westermoor“, den der Rat am 26. September verabschieden soll. Wie berichtet, soll Baurecht für 17 „familienorientierte“ Wohneinheiten entstehen. Den Aufschlag dazu hatte es im Frühjahr 2017 gegeben.

Ähnlich verhält es sich mit dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Ristedter Straße“. Das Verfahren soll nach entsprechendem Ratsbeschluss Ende September den Umzug des Landwirtschaftsunternehmens GS Agri ermöglichen. Damit verbunden ist der Fortgang der Entwicklung des alten Firmenstandorts in Leeste im Rahmen der dortigen Ortskernsanierung.