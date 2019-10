Große Trikotaktion im Autohaus Brandt mit Werder-Spielern

Neue Outfits für 60 Sportvereine

+ © Rainer Jysch Nach der Trikotausgabe präsentieren sich alle Teams in ihrer neuen Garderobe im Autohaus Brandt in Kirchweyhe. © Rainer Jysch

Kirchweyhe - Richtig voll wurde es am Mittwochabend im großen Ausstellungsraum des Autohauses Brandt in Kirchweyhe. 650 Gäste von 60 Sportvereinen aus der Region waren gekommen, um sich ihre nagelneuen Trikots abzuholen. Überwiegend Fußballclubs profitieren von der Sachspende, aber auch einige Handball- und Korbballteams können sich über die textile Ausstattung mit dem VW-Logo und dem Schriftzug des Autohauses freuen, das an Standorten in Kirchweyhe, Bremen, Stuhr und Achim vertreten ist.