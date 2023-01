Klimakrise als Chance: „Der Graslutscher“ Jan Hegenberg liest in Weyhe

Von: Dierck Wittenberg

Werben für die Lesung mit Jan Hegenberg: Weyhes Kulturbeauftragte Hedda Stock (l.) und die gemeindliche Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski im Veranstaltungsraum im Obergeschoss der Kulturscheune. © Wittenberg

„Der Graslutscher“ kommt nach Weyhe: Jan Hegenberg liest am 21. Februar in der Kulturscheune aus seinem Bestseller „Weltuntergang fällt aus“. Die Plätze sind begrenzt.

Weyhe – „Warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken, und was jetzt zu tun ist.“ So lautet der Untertitel des Sachbuchs „Weltuntergang fällt aus“ von Jan Hegenberg, der am Dienstag, 21. Februar, für eine Lesung in die Leester Kulturscheune kommt.

Es ist die erste Autorenlesung in der neuen Bibliothek, auf die im Laufe des Jahres weitere folgen sollen. Der Eintritt ist frei, allerdings empfehlen die Organisatoren dringend eine Anmeldung über das neue System auf der Internetseite der Bibliothek. Denn die Zahl der Plätze ist auf 60 begrenzt, und die Organisatoren rechnen wegen des Bekanntheitsgrads des Gastes mit großem Andrang.

Jan Hegenberg liest in Weyhe. © Simon Hegenberg

Mit seinem Internet-Blog „Der Graslutscher“ hat Hegenberg sich zunächst daran gemacht, im Netz kursierende Argumente gegen vegetarische Ernährung zu widerlegen. Auf Twitter folgen dem Autor heute mehr als 75.000 Nutzer. Er schreibt inzwischen hauptberuflich zu den Themen, die er unter den Begriffen Ernährungs-, Energie- und Verkehrswende zusammenfasst. Nicht mehr nur auf seinem Blog: Sein Buch „Weltuntergang fällt aus“ hat es in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft.

Dieses Buch wird er auf Einladung von Weyhes Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski in Weyhe vorstellen. Auf „dieses hochaktuelle Thema“ und die Lesung weist die Gemeinde in einer Pressemitteilung hin.

Darin heißt es zum Inhalt: „Wie wird die Welt im Jahr 2040 in Bezug auf fossile Brennstoffe, Mobilität und Ernährung aussehen? Und wie können wir die Energie- und Klimawende möglichst schnell praktisch umsetzen?“ Diese zwei Fragen hätten nicht zuletzt durch den Ukraine-Krieg noch einmal stark an Dringlichkeit gewonnen. Aber bei klimapolitischen Themen griffen in Politik und Medien gleichermaßen oftmals Mutlosigkeit, Lethargie und vor allem auch Humorlosigkeit um sich.

Wir brauchen einen positiven Blick.

Jan Hegenberg setzte dem einen faktenbasierten Optimismus entgegen: In „Weltuntergang fällt aus“, erschienen im August 2022, erkläre er, wie wir die Energiewende angehen können, welche anderen Möglichkeiten der regenerativen Stromerzeugung es neben Wind- und Solarkraft gibt und wie wir Energie effizient speichern können. Das Wichtigste sei: Er macht das immerzu auf Augenhöhe und verliert dabei nie seinen Humor.

Diesen Punkt betonen Kirstin Taberski und Weyhes Kulturbeauftragte Hedda Stock – die für die Lesung erstmals eine gemeinsame Veranstaltung organisieren – auch im Pressegespräch: Hegenberg werfe einen positiven Blick auf die Klimakrise, so Taberski. Denn: „Wir brauchen einen positiven Blick.“ Dass die Krise auch eine Chance zur Veränderung sei, hebt Hedda Stock hervor. Der Autor schreibe „sehr unterhaltsam“. Und: „Lachen darf man auch mal.“

Humor und Augenhöhe: Das gelte erst recht bei Fehlinformationen und Fake News, heißt es in der Mitteilung weiter. Die griffen beim Thema Klimawende um sich. Jan Hegenberg seziere solche Thesen in seinem Buch genussvoll und unterhaltsam. So auch den wirkmächtigen Irrglauben, dass wir in Zukunft immer mehr Rohstoffe benötigen werden – das Gegenteil sei der Fall. Das Buch zeige überzeugend, wie wir schon 2040 klimaneutral leben können und weise sämtliche Weltuntergangsszenarien in Sachen Klimawandel in die Schranken.

Konsequenter Klimaschutz sei für den „Graslutscher“ nicht nur ein Weg zu Klimaneutralität, sondern ganz grundsätzlich zu einer gerechteren, lebenswerteren Welt in Frieden und Wohlstand. Denn es werde gerne vergessen, dass der gesellschaftliche Umbau nicht nur eine Krise beseitigen kann, sondern auch eine riesige Chance sei.

Über ihn heißt es seitens seiner Agentur: „Jan Hegenberg studierte BWL und arbeitete danach in der IT-Branche. Dann besann er sich 2009 endlich, vegan zu leben und entdeckte seine Liebe zum Schreiben.“ Der Vater von drei Kindern lebt in Wiesbaden.

Termin und Anmeldung

Lesung am Dienstag, 21. Februar, ab 19 Uhr in der Bibliothek in der Kulturscheune am Henry-Wetjen-Platz in Leeste, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine digitale Anmeldung unter bibliothek-weyhe.de aber zwingend erforderlich. Weil sie eine starke Nachfrage erwarten, bitten die Veranstalter darum, Plätze zu stornieren, falls Tickets doch nicht genutzt werden. So können Personen von der Warteliste nachrücken.