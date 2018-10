Reiche Birnenernte

+ © Sigi Schritt © Sigi Schritt

Und da eine solche Flut knackiger Früchte in der Kürze der Zeit kaum aufzuessen ist, dürfen Nachbarn und Passanten auch mitgenießen. Zum Preis von einem Euro pro Schale, der unkompliziert per Wurf in das Einmachglas gezahlt wird. Vertrauen in die Ehrlichkeit der Mitmenschen – eine lobenswerte Einstellung. Und auch wer keine Birnen mag, hat seine Freude am farbenfrohen Akzent am Straßenrand. - ml