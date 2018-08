Freibadchef Markus Kuske freut sich über eine „gute, aber auch anstrengende Saison“

Weyhe - Von Philipp Köster. Ein strammer Wind weht von Süden über das Neddernfeld. Die Böen bewegen das Nass im menschenleeren Kinderbecken. An dessen Rand plätschert nur Wasser unermüdlich die Rutsche herunter. Auch das Nichtschwimmerbecken ist leer. Doch da! Ein Mann watet durch den Einschwimmkanal. Gleich wird er nebenan gemeinsam mit den anderen zwölf Aktiven seine 50-Meter-Bahnen ziehen.

Ruhig ist es geworden dieser Tage im Weyher Freibad, die große lange Hitze überstanden. Schwimmmeister Markus Kuske und sein Team können etwas entspannter in die letzten Wochen dieses Sommers gehen. Je nach Wetter schließt das Freibad bis etwa Mitte September.

„Es war eine gute Saison, aber auch anstrengend“, sagt der Badchef. Bis vergangenen Mittwoch haben sich 117. 803 Gäste in der kommunalen Einrichtung erfrischt oder sportlich betätigt. „2006 gab es zuletzt mehr als 100. 000 Besucher, nämlich 121. 000“, sagt Kuske. Er rechnet angesichts der guten Wetterprognosen für die kommende Woche damit, dass er diese Zahl erreicht. Vor allem viele Familien mit Kindern seien in diesem Jahr gekommen, hat er erfreut registriert. Wie immer kommen die Gäste aus Weyhe, aber auch aus Stuhr, Syke und traditionell aus Bremen. Überdurchschnittlich viele Verdener Autokennzeichen erlauben Kuske zufolge den Rückschluss, dass Thedinghauser und Achimer wegen der sanierungsbedingten Schließung des Achimer Freibads herübergefahren sind.

Es gilt Kuske zufolge die alte Schwimmmeisterregel in den Freibädern und Badeseen: Drei Tage am Stück durchschnittlich über 25 Grad treibt den Betreibern die Leute ins Wasser. Weil es dieses Jahr fast immer warm und beständig sonnig war, war das Bad entsprechend voll. Doch auch an kühleren Tagen kommen etwa 300 bis 500 Besucher, darunter 50 bis 80 Frühschwimmer zwischen 6 und 8 Uhr.

Mit zum Erfolg tragen laut Kuske auch die besonderen Veranstaltungen bei, wie der Swing-Frühschoppen mit den Genkys, das zweimalige Nachtschwimmen von 21 bis 23 Uhr sowie die große Pool-Party, die erstmals über die Bühne ging.

Gibt es schon Ideen für die nächste Saison? „Wir waren eigentlich immer mit der Aufsicht gut beschäftigt, viel Zeit für neue Pläne gab es da nicht“, sagt Kuske. Doch nach der Saison würden Gespräche mit Schwimm- und Förderverein sowie mit der DLRG darüber geführt, was die Gäste womöglich im kommenden Jahr an besonderen Aktionen erwartet.

Mit der Aufsicht sind in der Frühschicht von 6 Uhr bis mittags zwei Mitarbeiter beschäftigt, in der Spätschicht ab mittags bis abends zwei Angestellte plus ein bis zwei Ehrenamtliche von der DLRG. Sie sind in jedem Fall an den Becken unterwegs, egal ob es im Freibad angesichts der Hitze brummt oder ob nur ein Badegast schwimmt, versichert Kuske. Doch eins sei klar: „Wir können nicht überall gleichzeitig hinsehen“, nimmt der Schwimmbadmeister Kuske Stellung zu der hohen Anzahl an Badetoten in anderen Bädern und Seen.

In Weyhe sei es zum Glück ruhig geblieben. Ohnehin sieht er auch die Eltern in der Pflicht, auf den Nachwuchs aufzupassen.

Nach Ende der Saison machen die Mitarbeiter erst mal das, wozu sie vorher nicht gekommen sind: Urlaub. Dann geht es auch schon daran, das Freibad winterfest zu bekommen: Etwas Wasser wird abgelassen. Die Becken werden mit einer Plane überzogen, die Wände und der Boden mit Kunststoffpolstern versehen, damit sie unter dem Druck von Eis nicht aufplatzen.

Angesichts der tollen Badegastzahlen müsste sich die Verwaltung doch bestimmt die Hände reiben und den kommunalen Etat sanieren können. Doch dem ist nicht so: „Für das vergangene Jahr waren für das Freibad 626 800 Euro angesetzt, in diesem Jahr 661 .800 Euro“, sagt Sachbearbeiterin Susanna Clottey. Am Ende bleiben trotz des regen Zuspruchs immer noch 400. 000 bis 500 .000 Euro, die die Gemeinde für ihre Bürger und Nutzer aus der Umgebung Weyhes in die Einrichtung pumpt. „Tatsächlich machen auch mehrere zehntausend Gäste mehr den Kohl nicht fett“, sagt Susanna Clottey.