Rabatte als Würdigung: Feuerwehrleute kommen einfacher an Ehrenamtskarte

Von: Dierck Wittenberg

Gold fürs freiwillige Engagement: Christina Mielke weist auf Erleichterungen bei der Ehrenamtskarte hin. © Wittenberg

Mit der Ehrenamtskarte bezahlen Inhaber weniger fürs Museum oder das Schwimmbad. Die Regeln, um an die Karte zu kommen, sind jüngst einfacher geworden. Darauf hat die Gemeinde Weyhe hingewiesen.

Weyhe – Fünfzehn Prozent Rabatt auf die neue Armbanduhr oder fünf Prozent auf die Auto-Reparatur: Nachlässe wie diese sind mit der niedersächsischen Ehrenamtskarte möglich. Nach einer Neuregelung ist es unkomplizierter geworden, an die Karte zu kommen. Davon profitieren insbesondere Einsatzkräfte. So müssen aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr lediglich die Grundlagen-Ausbildung „Truppmann Teil 1“ nachweisen.

Auf diese und weitere Vereinfachungen hat die Gemeinde Weyhe nun aufmerksam gemacht. Zugleich wirbt sie um weitere Kooperationspartner, die Vergünstigungen gewähren. Die Karte und die damit möglichen Rabatte sind nicht als Honorar gedacht. Aber freiwilliges Engagement soll honoriert werden. Das sei der Grundgedanke, warum die – 2007 eingeführte – niedersächsische Ehrenamtskarte seit 2016 in Weyhe vergeben werde, schreibt Gemeindesprecher Sebastian Kelm in einer Presse-Mitteilung.

Karte soll das freiwillige Engagement von Ehrenamtlichen würdigen

„Es geht ja darum, dass man die Ehrenamtlichen würdigt und die Arbeit unterstützt“, sagte Christina Mielke beim Pressegespräch. Die für Ehrenamt zuständige Gemeinde-Mitarbeiterin hob dabei den Punkt der Würdigung mehrmals hervor. Es werde niemand ein Ehrenamt antreten, um an die Karte zu kommen. „Das ist nicht der Grund, warum die das Ehrenamt ausüben“, hob Christina Mielke hervor.

Bisher hatte die Gemeinde nach eigenen Angaben 102 Ehrenamtskarten ausgestellt. Im Bundesland hatte die Niedersächsische Staatskanzlei 12.000 Inhaberinnen und Inhaber gezählt. Weyhe ist eine von insgesamt 70 Kommunen, die sich an der Ehrenamtskarte beteiligen.

Allein in Weyhe kommen mehr als 300 Feuerwehrleute für Ehrenamtskarte infrage

Eine Gesamtzahl der ehrenamtlich Aktiven in Weyhe erhebt die Gemeinde übrigens nicht. Aber die Zahl der freiwilligen Feuerwehrleute mit abgeschlossenem „Truppmann 1“ liegt vor und beträgt laut der Mitteilung mehr als 300 Aktive. Demnach können auch Einsatzkräfte im Katastrophenschutz und im Rettungsdienst mit abgeschlossener Grundausbildung die Ehrenamtskarte ohne weiteren Nachweis beantragen. Bei Einsatzkräften entfalle der sonst nötige Nachweis der Dauer des Engagements.

Sonst gelten unter anderem folgende, teils gelockerte Bedingungen: Das Ehrenamt muss mindestens für fünf Stunden in der Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr ausgeübt werden. Und zum Zeitpunkt des Antrags muss das freiwillige Engagement seit mindestens zwei Jahren bestehen. Die Dauer wurde im Rahmen der Neuregelung gesenkt; vorher waren es drei Jahre gewesen. Laut Staatskanzlei ist das eine Reaktion darauf, dass Ehrenamt sich ändere: Menschen bänden sich seltener an langfristige Strukturen.

Anträge für Ehrenamtskarte ab sofort auch online möglich

Eine weitere Neuerung bezieht sich auf die Antragsstellung. Die ist ab sofort auch rein digital möglich, über die Internetseite freiwilligenserver.de. Dort können Vereine und Organisationen nun Ehrenamtskarten für ihre Mitglieder beantragen.

Der Freiwilligenserver bietet zugleich eine Übersicht über die knapp 2500 Ermäßigung, die man in Niedersachsen und Bremen mit der Karte in Anspruch nehmen kann. Diese lassen sich dort nach Kreis und Kommune filtern, im Landkreis Diepholz sind es demnach allein 77 Ermäßigungen, vom Baumarkt bis zum Museum.

In Weyhe hat die Ehrenamtskarte laut Gemeinde aktuell zwölf Kooperationspartner. Dazu zählt die Gemeindeverwaltung selbst (unter anderem Rabatt auf die Fahrradparkhaus-Nutzung, das Freibad oder Kulturveranstaltungen), Geschäfte wie Juwelier Neumann, Zeitgeist, das Modehaus von Hollen in Sudweyhe oder die Fleischerei Horstmann, aber beispielsweise auch das Autohaus Horstmann, die Basler Versicherungen oder das Weyher Theater. Laut Christina Mielke von der Gemeinde werden weiterhin Kooperationspartner aus den Bereichen Sport, Kultur, Handel und Gastronomie gesucht. „Die Liste kann nie lang genug sein“, so Mielke, die auch für Fragen zur Verfügung steht.

Die teilnehmenden Kommunen geben die Karten aus. Diese sind immer für drei Jahre gültig.

