Weyhe erwartet geringere Einnahmen aus der Einkommenssteuer

Von: Dierck Wittenberg

Geschätztes Geld: Weyhe rechnet bei den Steuereinnahmen mit Daten, die das Bundesland erhebt. Dort hat sich ein unerwarteter Unterschied aufgetan. © Armin Weigel/dpa

Weyhe muss mit geringeren Einkünften aus der Einkommenssteuer rechnen. Das fangen die erwarteten Einnahmen aus anderen Töpfen zwar mehr als auf, hat aber trotzdem für Stirnrunzeln im Finanzausschuss gesorgt.

Weyhe – Die Gemeinde Weyhe liegt mit ihren aktuellen Haushaltszahlen im Plan, was aber nicht heißt, dass alles planmäßig laufen würde. So könnte man die Erkenntnis aus dem Ausschuss für Finanzplanung und allgemeine Verwaltung zusammenfassen. In dessen jüngster Sitzung am Dienstagabend hat die Gemeindemitarbeiterin Bianca Becker den Bericht zum zweiten Quartal 2023 zur Kenntnisnahme vorgestellt. „Wenn es so läuft, wie wir es derzeit annehmen, würden wir eine Punktlandung hinlegen“, sagte Becker über den Ergebnishaushalt, einerseits. Denn andererseits stecken Verschiebungen bei den Steuereinnahmen hinter den erwarteten Zahlen.

So war bei Aufstellung des Haushalts ein Überschuss von 1 428 700 Euro vorgesehen, daraus sind nach aktueller Prognose 1.429.800 Euro geworden. Eine, von Becker in ihrer Präsentation in Anführungszeichen gesetzte, „Verbesserung“ um ganze 1100 Euro, bei jeweils leicht gestiegenen Erträgen und Aufwendungen.

„Weniger erfreulich ist die Entwicklung der Einkommenssteuer“, sagte die Finanzplanerin. Denn gegenüber dem Haushaltsplan rechnet die Gemeinde mit um 800.000 Euro geringeren Einnahmen aus dieser Steuer, die nunmehr bei glatt 20 Millionen Euro lägen. Dieser Rückgang wird indes dadurch mehr als aufgefangen, dass die Gewerbesteuer, damit auch die Gewerbesteuer-Umlage sowie die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich nach neuer Prognose allesamt steigen.

Bei ihrer Prognose verlasse sich die Gemeinde auf die Steuerschätzungen des Landes Niedersachsen, erläuterte Ina Pundsack-Bleith auf Nachfrage von Rainer Zottmann (SPD). Die Daten stammen laut der Kämmerin und Ersten Gemeinderätin aus dem vergangenen November und nun aus dem Mai dieses Jahres. „Es ist schon ein deutlicher Unterschied“, stellte Pundsack-Bleith fest und erwähnte eine noch laufende, hausinterne Ursachenforschung. „Wir haben eine Beschäftigung so hoch wie noch nie“, stellte Helgard Struckmeier (CDU) fest. Der Unterschied bei der prognostizierten Einkommensteuer erscheine ihr „in der Höhe nicht plausibel“.

Mit den Eckdaten des Finanzhaushalts sprach Bianca Becker auch die Investitionen des laufenden Jahres an. Dort zeichne sich „eigentlich wie jedes Jahr“ ab: „Nicht alle Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, können wir auch abwickeln.“ Deshalb sei es (erneut) notwendig, Haushaltsreste ins kommende Jahr zu übertragen oder neu zu veranschlagen. Es stehe derzeit aber noch nicht fest, in welcher Höhe, so Becker.

Beim Saldo des Finanzhaushalts zeichnet sich ihr zufolge ein Plus ab, das um 500.000 Euro höher als ursprünglich erwartet ausfallen wird. Bis Ende des Jahres würden demnach 1,14 Millionen Euro an Liquidität aufgebaut. Das größere Plus erklärte Becker mit den Nachzahlungen von Schlüsselzuweisungen, die erst in diesem Jahr kassenwirksam geworden seien.

Abgesehen von aktuellen Finanzen stand unter anderem der Jahresabschluss 2019 auf der Tagesordnung. Nicht zuletzt durch Immobilienveräußerung wurde im Ergebnis ein Überschuss von mehr als 3,4 Millionen Euro erzielt. Annett Gross, die Leiterin der zuständigen Rechnungsprüfung, versicherte den Ausschussmitgliedern, dass ihnen „ein sehr gut ausgearbeiteter und aussagekräftiger Jahresabschluss“ vorliege. Das anschließende Votum, auch zugunsten der Entlastung des Bürgermeisters, fiel einstimmig positiv aus.