Weyhe eröffnet die Kulturscheune am Henry-Wetjen-Platz

Von: Horst Meyer

Schneiden das Band durch: Der stellvertretende Landrat Volker Meyer, Bürgermeister Frank Seidel, Erster Kreisrat Wolfram van Lessen sowie Dr. Frank Heidrich. Links im Bild: Andreas Bovenschulte, Senatspräsident in Bremen. © Sigi Schritt

Die Weyher Kulturscheune ist fertig und eröffnet. Zur Freude der Gemeinde, ist der finanzielle Rahmen des Bauprojektes eingehalten worden.

Leeste – Weyhe hat seit Samstag einen weiteren Leuchtturm, wenn man den Rednern der Eröffnungsfeier glauben darf. Die Kulturscheune mit der Bibliothek und der Kreisvolkshochschule unter einem Dach, ist ein kulturelles Angebot, das weit über Weyher Grenzen hinaus leuchten soll.

Beim Bau der Kulturscheune wird der finanzielle Rahmen eingehalten

Bürgermeister Frank Seidel begrüßte neben aktuellen und ehemaligen Ratsmitgliedern Vertreter aller politischen Ebenen; insbesondere auch Vertreter des Vereins Leselust sowie die am Bau beteiligten Architekten, Tanja Remke, Aat Vos und Tobias Hübotter, und Handwerker.

Alle Gäste wurden am Eingang durch die Damen vom Bremer Blaumeieratelier in Empfang genommen. Sie lockerten das Programm später auch als Kellnerinnen auf. Musikalisch gab Chapeau Manouche, ein Sinti-Swing-Quartett aus Oldenburg, seine Visitenkarte auf der Bühne vor dem historischen Giebel ab.

Das Architekten-Trio Tobias Hübotter (v.l.), Aat Vos und Tanja Remke freut sich über die Fertigstellung der Kulturscheune. © Sigi Schritt

In den Redebeiträgen vom Bürgermeister, von Volker Meyer als stellvertretendem Landrat und von Dr. Frank-Peter Heidrich vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser war viel von Träumen, Visionen und Fantasie die Rede. Frank Seidel sprach von „der Vision von einer anderen Art von Bibliothek, die mit der Kulturscheune Realität geworden ist“. Er hatte ein Bild von den ersten Entwürfen aus dem Architektenwettbewerb mitgebracht und freute sich, „dass es genauso geworden ist und dabei auch noch der veranschlagte finanzielle Rahmen eingehalten wurde“.

Bibliotheksrallye ermöglicht bei der Eröffnung das Kennenlernen der Kulturscheune

Volker Meyer freut sich über „große helle Räume für die Erwachsenenbildung, in denen moderne Medien zur Nutzung bereitstehen“. Der Landkreis sei über die Volkshochschule von Beginn an eingebunden gewesen und habe ein Bekenntnis zur langfristigen Zusammenarbeit abgegeben. Dr. Heidrich zitierte den Bürgermeister, der „ein wenig stolz“ sei. Das hielt er für maßlos untertrieben, Weyhe könne „richtig stolz sein, auf das, was hier entstanden ist“. Er sieht die Kulturscheune, für die nach seinen Worten „jeder Euro Fördergeld gut angelegt ist“, als „Highlight für die Region“. Die Bürger forderte er auf: „Bringen sie Leben ins Haus. Es wird nur dann lebendig sein, wenn sie es annehmen.“

Die Bibliothek in der Kulturscheune lädt zum Verweilen ein. © Sigi Schritt

Dem konnte sich auch Andreas Bovenschulte, Seidels Vorgänger und heutiger Bremer Bürgermeister, nicht entziehen. Er war zu Beginn des Prozesses noch aktiv eingebunden. „Die Planungen sind gut begonnen und am Ende noch viel besser umgesetzt worden“, stellte er fest. Er geht davon aus, dass Bremer Bürger künftig nicht nur das Weyher Freibad, sondern auch die Kulturscheune kennen werden.

Nach den Redebeiträgen konnte endlich das rote Band, das zuvor die Treppe zum Obergeschoss versperrte, zerschnitten werden. Weyhes Kulturbeauftragte Hedda Stock, bei der an diesem Tag alle Fäden zusammenliefen, hatte mit ihrem Team ein interessantes Programm vorbereitet. Jeder konnte das Gebäude auf eigene Initiative erkunden. Es gab aber auch die Möglichkeit, über eine Bibliotheksrallye per Tablet oder eigenem Smartphone zu den Stationen geleitet zu werden.

Reden, Erkundungen und Vorführungen wechselten sich bis in den frühen Abend ab. Die Bühne im zweiten Obergeschoss belegte das Impro Theater Bremen mit seiner „Eisbrecher Show“. Die Architekten freuten sich, dass im „Kontext mit der Kirche und dem neuen Gesicht des Platzes ein zeitgemäßes Gebäude entstanden ist, das neugierig auf den Inhalt macht“.

Maria Pachali vom Verein Leselust hätte sich vor zehn Jahren „nicht im Traum das tolle Ergebnis vorstellen können, das heute hier eröffnet wird“. Die Eröffnung schloss mit einem Auftritt des Impro Theaters. Ab heute steht das Haus allen Weyhern als Bibliothek, für Fortbildungen, Lesungen, Konzerte und andere Aktivitäten zur Verfügung.