Weyhe erkunden: Das Programm für die Gästeführungen 2023 ist da

Von: Dierck Wittenberg

Wegen guter Führung: Weyhes Wirtschaftsförderer Dennis Sander und Teamsprecherin Karin Busch präsentieren das Programm für das Jahr 2023. © Dierck Wittenberg

Die Weyher Gästeführungen starten wieder. Es wird wieder um Geschichte, um Natur oder um Betriebe aus der Region gehen. Die Ziele werden erneut zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Bus angesteuert.

Weyhe – Eine Bustour am 4. Februar – Titel: „Was tut sich in Weyhe?“ – bildet den Auftakt zu einem Programm, das aus acht neuen und neun bewährten Angeboten besteht. Insgesamt sind also 17 Führungen vorgesehen.

Zusammengestellt sind die Touren im Programm für das Jahr 2023, das jetzt erschienen ist. Karin Busch, Teamsprecherin der Weyher Gästeführer, hat es nun im Rathaus vorgestellt. Dort, in der Kulturscheune oder in Geschäften – es seien zuletzt „bestimmt 50 Orte“ gewesen, so Busch – im Gemeindegebiet liegt der Flyer fortan aus. Zudem wird es auf der Internetseite der Gemeinde wieder eine digitale Fassung zum Herunterladen geben.

Vorstellung des neuen Programms mit Rückblick verbunden

Die Vorstellung des neuen Programms fürs neue Jahr verband Busch mit einem Rückblick auf das zurückliegende Jahr, in dem es ebenfalls 17 Führungen gegeben hatte. 273 Teilnehmer – diese Zahl nennt Busch mehr als einmal – hätten sich im vergangenen Jahr angemeldet. „Das ist aus unserer Sicht für Corona eine zufriedenstellende Zahl, aber keine, die uns als Gruppe zufriedenstellt“, sagte Busch.

Vor Corona hätten die Teilnahmezahlen bei mehr als 1000 gelegen, da würde man sich gerne wieder herantasten, so Busch. Nach wie vor enthält der Flyer einen Hinweis auf mögliche coronabedingte Absagen. Aber um Absagen vorzubeugen, seien im neuen Programm viele Führungen im Freien und „sehr viele“ Radtouren geplant.

Die Bustour „Weyhe im Sitzen – Was tut sich in Weyhe?“ war 2022 noch von einer Absage betroffen. Laut Busch hatten mehr als hundert Anmeldungen vorgelegen. Deshalb freue es die Gästeführer besonders, die beliebte Bustour wieder anbieten zu können. Anmeldung für die diesjährige Auflage am Samstag, 4. Februar 2023, sind ab sofort bei Karin Busch (siehe Information am Ende) möglich. Die Kosten betragen hier 10 Euro, Führungen zu Fuß kosten 4 Euro, Radtouren 5 Euro.

Führung zum anstehenden 150-jährigen Jubiläum des Kirchweyher Bahnhofs

Neben dieser Tour hob die Sprecherin bei der Vorstellung – wie auch in der begleitenden Presseerklärung – unter anderem die Führung zum anstehenden 150-jährigen Jubiläum des Kirchweyher Bahnhofs besonders hervor. Die Fahrradtour „Weyhe und die Eisenbahn“ mit Paul Athmann und Regina Glawon sei sogar „exakt am richtigen Tag“, dem 13. Mai.

Weitere Radtouren führen beispielsweise ins Naturschutzgebiet Ochtumniederung, zu privaten Gärten oder durch die Leester Marsch. Mit Besuchen bei der Tanzschule Nadine Reiners sowie bei Röwer und Rüb in Thedinghausen sind zudem zwei neue Betriebsbesichtigungen dabei.

Der Besuch des Zeltlagers der Jugendfeuerwehren verspricht laut Busch einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Den, so Buschs Ankündigung, Gästeführerin Corinna Bösche bei entsprechender Nachfrage auch mehrfach anbieten werde.

Teilnehmer begeben sich mit dem Fahrrad auf die Spuren des Weyher Architekten Heinrich Esdohr

Zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals am 10. September begeben sich die Teilnehmer mit dem Fahrrad auf die Spuren des Weyher Architekten Heinrich Esdohr. Den Abschluss des Jahresprogramms soll am 9. November in der Alten Wache der Film „Herr, segne die Saat auf der Flur...“ bilden, den der Weyher Dokumentarfilmer Wolfgang Wortmann mit verantwortet hat. Wortmann wird als neues Mitglied der Gästeführung den Film selbst zeigen.

Nicht auszuschließen ist, dass im Laufe des Jahres weitere Führungen hinzukommen: Am 18. Januar beginnt wieder die Ausbildung für ehrenamtliche Gästeführer der ländlichen Erwachsenenbildung mit den Gästeführungen in Syke, Stuhr und Weyhe. Wer an dem Kurs noch teilnehmen möchte, sollte sich bei Karin Busch melden.

Zudem sind wieder zusätzliche Führungen für Gruppen möglich – zu Themen aus dem Programm oder nach Vereinbarung. In der Pressemitteilung nennt Busch hierfür Betriebsausflüge, Gemeindeerkundungen für Schulklassen, Klassentreffen oder Goldene Konfirmationen als Beispiele.

Kontakt

Karin Busch, Sprecherin der Gästeführung, ist über Telefon 04203/7089435 oder per E-Mail an KarinBuschWeyhe@gmail.com erreichbar.

Gästeführungen - 4 von 17 Samstag, 4. Februar, 14 bis 16 Uhr : „Was tut sich in Weyhe?“, Bustour durch Weyhe, Treffpunkt: Parkplatz am Rathaus. Gästeführung: Karin Busch und Gerd Eden. Mittwoch, 15. März, 15 Uhr, „Tanz mal wieder“, Besuch bei Dance & Event Tanzschule Reiners, Treffpunkt: Im Bruch 48, Gästeführerin: Annelore Duwe. Sonntag, 2. April, 14 Uhr, „Rund um Böttchers Moor“, Spaziergang zum Frühlingsbeginn, Treffpunkt: Nabu-Station, Böttcherei 115, Gästeführerin: Karin Busch. Donnerstag, 20. April, 13 Uhr, „Lebensräume für Pferde“, Alles rund um Boxen, Stall und mehr, Röwer und Rüb, Treffpunkt: Syker Straße 205-213, Thedinghausen, Gästeführerin: Annelie Schocke