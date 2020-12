Ungewöhnlicher Fund in Dreye: Das Geheimnis um die Tresore kann nicht gelöst werden

Was hat es mit den Tresoren auf sich?

Einen ungewöhnlichen Fund haben Polizeitaucher im Frühjahr im Hafen von Dreye gemacht: Aus dem Wasser der Weser bargen sie acht geknackte Tresore.

Dreye - Von dem Fund erhoffte sich die Polizei die Aufklärung von Straftaten - doch zum Jahresende steht fest, dass die Tresore ihr Geheimnis nicht preisgeben. „Die meisten geborgenen Tresore konnten nicht mehr zugeordnet werden“, sagte Polizeisprecher Thomas Gissing. „Sie waren entweder zu verrottet oder hatte keinerlei Kennzeichnungen, die eine Zuordnung ermöglicht hätten.“ Bis auf Schlamm waren die Tresore außerdem leer.

Nur zwei konnten einer Einbruchserie in Ostfriesland zugeordnet werden. Die war aber schon vorher aufgeklärt worden, einer der Täter hatte ermittelt werden können.

#Polizeitaucher aus Oldenburg haben am Nachmittag im "Dreyer Hafen" in #Weyhe nach Diebesgut getaucht, bei 7 Grad⛄ Wassertemperatur❄ Gleich zu Beginn wurden mehrere Tresore gefunden🤔

Das Endergebnis steht noch nicht fest❕❓ *tg pic.twitter.com/JiqbgpQa4Q — Polizei Diepholz (@Polizei_DH) April 2, 2020

In dem etwas abgelegenen Hafen in Dreye war auch schon früher illegal versenkter Müll und Diebesgut gefunden worden. Im Frühjahr waren Taucher im Einsatz gewesen, weil ein Boot sich an einem Objekt unter Wasser verhakt hatte - dabei entdeckten sie die acht Tresore.