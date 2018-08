Männer schießen am Weserdeich mit Gewehr auf Wildenten

Dreye - Mit einem Gewehr ohne Prüfzeichen und ohne Waffenschein haben drei Männer am Weserdeich Jagd auf Wildenten gemacht. Nun erwartet zwei von ihnen ein Strafverfahren.

Zeugen hatten am Mittwochnachmittag in Dreye am Arster Weserdeich beobachtet, wie die Männer am Weserufer mehrfach auf Wildenten geschossen haben sollen. Dabei sollen, so ein Beobachter, keine Personen gefährdet worden sein. Ob Tiere verletzt wurden, ist unbekannt.

Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass die Beschuldigten ein Federdruckgewehr ohne Prüfzeichen mit sich führten. Auch konnten die 30 und 42 Jahre alten Männer aus Bremen keinen Waffenschein vorweisen. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Gegen zwei der drei Männer wurden Strafverfahren eröffnet.

kom

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa