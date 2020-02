Imagevideo für YouTube: Filmcrew dreht in Weyher Kitas

Klickzahlen sind im Internet eine besondere Währung. Die Gemeinde Weyhe hat jetzt einen Film auf dem Internet-Portal YouTube veröffentlicht, in dem sich alles um die gemeindeeigenen Kindergärten dreht.

Weyhe - Bei dem zwölfminütigen Beitrag geht es allerdings nicht um Klicks, sondern um visuelle Informationen. Deshalb kann laut dem zuständigen Fachbereichsleiter Fabian von Weyhe bei YouTube auch nicht nach dem Beitrag gesucht werden. Wer den Film anschauen möchte, müsse die Homepage der Gemeinde Weyhe aufrufen, so von Weyhe.

Eine Filmcrew aus Baden-Württemberg hatte im vergangenen Jahr mehrere Einrichtungen besucht und deren Besonderheiten herausgearbeitet.

Das Team richtete die Kamera immer wieder auf spielende Kinder, und auch auf Mädchen und Jungen, die zum Beispiel in den verschiedenen Küchen bei der Essen-Zubereitung halfen. Das Filmteam zeichnet ein sympathisches Bild von den Häusern. Jede Einrichtung wird zudem aus der Vogelperspektive dargestellt. Gut zu erkennen sind die großzügig gestalteten Freiflächen, die die Lage in den betreffenden Ortsteilen vermitteln.

Gemeinde Weyhe will Kosten für den YouTube-Film nicht nennen

Der Beitrag hat ein Datenvolumen von insgesamt sechs Gigabyte, hieß es. Auf die Frage, was die Gemeinde für diesen geschnittenen Streifen bezahlt hatte, wollte Fabian von Weyhe keine konkrete Stellung nehmen. Es sei ein mittlerer vierstelliger Betrag bezahlt worden.

Das Unternehmen Filmcompany aus Baden-Baden hatte im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens den Zuschlag der Gemeinde erhalten. Das Projekt wurde über das Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, hieß es. So soll die Kita „Südlich Reinsweg“ vorgestellt werden. Es kommen auch nicht die kirchlichen Kindertagesstätten in Leeste und Kirchweyhe sowie die DRK-Einrichtung vor.