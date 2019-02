Tanzschule Reiners baut neuen Veranstaltungsort für Weyhe

Weyhe hat in den vergangenen Jahren viele Gaststätten mit Saalbetrieb verloren. Um dieser Lücke entgegen zu wirken und neue Events in der Gemeinde Weyhe zu ermöglichen gibt es künftig einen neuen Veranstaltungsort.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Ab März gibt es in Weyhe einen neuen Veranstaltungsort. Die Unternehmerin Nadine Reiners will eine Lücke füllen, die das Gastronomiesterben hinterlassen hat. Sie erinnert an Namen wie Voßmeyer, Dörgeloh, Meyer-Lankenau und Sudmann, die mit großen Feiern, Bällen und Sälen verbunden waren. Diese Weyher Gaststätten gibt es bekanntlich nicht mehr.

Das wird sicherlich besonders Hochzeitspaare gefallen. Sie müssen regelmäßig auf andere Kommunen ausweichen, um größere Feiern zu organisieren. In Weyhe gibt es wieder eine Adresse, wo die Paare ihre Vermählung feiern können: im neuen Gebäude des Unternehmens „NR Dance & Event Tanzschule Reiners“.

Standort im Gewerbegebiet „Im Bruch“

Das neue Domizil von Unternehmerin Nadine Reiners befindet sich im Gewerbegebiet „Im Bruch“ und steht kurz vor der Fertigstellung. „Es sind noch Restarbeiten zu erledigen“, sagt die Tanzlehrerin. Sie will mit ihrem Team die Räume am Freitag, 9. März, ab 16 Uhr der Öffentlichkeit vorstellen.

„Die Nähe des neuen Standorts zum Bahnhof Kirchweyhe wird es künftig noch mehr Kindern und Jugendlichen auch von außerhalb ermöglichen, in der Tanzschule zu trainieren. Die gute Anbindung an den ÖPNV wird auch ein Vorteil für den Betrieb der Eventhalle sein“, sagt Bürgermeister Andreas Bovenschulte. „Die Eröffnung einer neuen Veranstaltungsmöglichkeit für Feierlichkeiten aller Art stellt eine große Bereicherung für Weyhe dar, sagt der Verwaltungschef.

+ Wenn die Halle fertig ist, sollen dort auch Hochzeiten gefeiert werden. © Sigi Schritt

Mit dem Umzug von der Kleinen Heide ins Gewerbegebiet „Im Bruch“ verändert sich die Ausrichtung ihres Unternehmens. „Wir sind jetzt keine reine Tanzschule mehr“, erklärt Reiners. Deshalb habe sie den Namen ihrer Firma verändert. Neben ihren Kursen, die unter anderem Babytanzen, Hip-Hop, Gesellschaftstanz und Ballett umfassen, will die Kirchweyherin künftig auch Ausstellungen und Tagungen anbieten. Offenbar ist der Platz im Gewerbegebiet zwischen dem Verteilungszentrum der Deutschen Post und dem Autohaus Brandt begehrt. „Wir können hier laut und lange feiern“, sagt sie. Außerdem gebe es viel mehr Parkplätze.

Stören die vorbeifahrenden Güter- und IC-Züge, die den Bahnhof Kirchweyhe passieren? Nein, sagt die Pädagogin. „Der Veranstaltungsraum ist hinsichtlich des Schalls gut abgeschirmt - zumindest wenn die verglasten Doppeltüren geschlossen sind.“

Künftig darf es auch laut werden

Dass sie es im Gewerbegebiet ordentlich krachen lassen kann, sei der Grund gewesen, sich hier niederzulassen. „Vor vier Jahren war klar, dass ich die Kleine Heide verlassen muss. Die Vermieterin wollte keine Verlängerung des Vertrags, der eigentlich erst 2025 ausgelaufen wäre.“ Reiners habe sich nach einem Standort auch hinter den Weyher Grenzen umgesehen. Ein Gespräch mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte habe schließlich die aus ihrer Sicht glückliche Wende gebracht. „Er hatte von den Umzugsplänen erfahren und mir das Grundstück angeboten. Das ging alles sehr schnell. Die Wirtschaftsförderung hat mich sehr gut betreut.“ Verzögerungen mit der Fertigstellung der Halle habe es gegeben, weil der Landkreis besondere Brandschutz-Investitionen gefordert hatte. So trage die graue Farbe an den Wänden und an der Stahlkonstruktion dem Rechnung. Der Look einer Fabrikhalle sei übrigens fest in ihrem Konzept integriert. „Ich mag den Charakter einer Fabrik“, sagt sie. Mit einem Kaminofen für die Bar, will Reiners eine Mischung zwischen Industrielook und Gemütlichkeit erreichen.

Reiners freut sich auch auf die Bälle, die im Terminkalender einen festen Bestand haben sollen. Reiners nennt Silvester und die Schulentlassungsfeiern. Die ersten Buchungen liegen bereits vor. Die Interessenten hatten aus der Zeitung von ihrem Projekt erfahren. Reiners glaubt, dass sich der Ort für Veranstaltungen schnell herumsprechen wird. „Es gibt einen lichtdurchfluteten Raum, der 500 Quadratmeter groß ist. Auf weiteren 100 Quadratmetern verteilen sich das großzügige Foyer und Sozialräume. Auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Gelände ist außerdem viel Platz zum Verweilen. Außerdem plant Reiners, ihren Mitarbeiterstamm zu erhöhen. „Ich habe zwei Angestellte und suche noch einen Lehrer für Gesellschaftstanz.“

Am 27. Februar feiert Nadine Reiners in der Kleinen Heide eine Abschlussparty. Im Anschluss wird das Unternehmen Tedi dort einziehen, sagt sie. „Das nimmt nicht nur meine 300 Quadratmeter und die Nebenräume.“