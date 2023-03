Ein Euro pro Autowäsche für Feuerwehr-Zeltlager in Weyhe – Aktionstag am 22. April

Von: Dierck Wittenberg

Eine Spendenaktion, die sich gewaschen hat: (v.l.) Stationsleiterin Anke Diederichs sowie Marc Bretsch und Jan Oehlmann (Sponsoring-Team der Weyher Feuerwehr) und Tankstellenmitarbeiter Lennart Hegenberg werben dafür, das Zeltlager per Autowäsche zu unterstützen. © Dierck Wittenberg

Im April kann man das Jugendfeuerwehr-Zeltlager 2023 per Autowäsche unterstützen. Am 22. April gibt es an der Classic-Tankstelle in Kirchweyhe zudem einen Feuerwehr-Aktionstag – kostenlose Vorwäsche inklusive.

Weyhe – Nur noch drei Monate, eine Woche und ein Tag: Das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr wirft seine kürzer werdenden Schatten voraus. Finanziell unterstützen kann man das Großereignis ab kommendem Monat auch mit einer Autowäsche. Denn für den gesamten Monat April spendet die Classic-Tankstelle in Kirchweyhe einen Euro pro Wäsche an die Feuerwehr. Am Samstag, 1. April, um 6 Uhr morgens soll es losgehen.

Als Höhepunkt dieser Spendenaktion plant die Freiwillige Feuerwehr für Samstag, 22. April, einen großen Wasch- und Infotag: Mitglieder aller sieben Ortswehren werden sich zwischen 10 Uhr und 17 Uhr an der Tankstelle mit je einem ihrer Fahrzeuge präsentieren. „Das wird ein Highlight“, freut sich Marc Bretsch vom Sponsoring-Team der Feuerwehr Weyhe.

Dabei wird es einerseits darum gehen, sich vorzustellen und Mitglieder-Werbung zu machen. Andererseits werden die Jugendlichen und Aktiven zum Hochdruckreiniger statt zum Schlauch greifen und kostenlose Vorwäschen anbieten. Wer sich dafür erkenntlich zeigen und für das Zeltlager spenden möchte, wird das tun können. Laut Ankündigung der Feuerwehr will sie dafür ein Sparschwein aufstellen.

Wie berichtet, wird das Zeltlager der Diepholzer Kreisjugendfeuerwehr vom 8. bis 16. Juli nach Weyhe kommen. Ort des Geschehens sind Ackerflächen am Neddernfeld rund um das Freibad. Erwartet werden rund 1500 Teilnehmer und 500 Helfer sowie Besucher von außerhalb, die von morgens bis abends willkommen sind.

Damit ist es die größte derartige Veranstaltung in Niedersachsen. Zuletzt hatte das Zeltlager 2004 in der Gemeinde Halt gemacht, seinerzeit in Leeste. Die heutigen Teilnehmerzahlen würden aber den Rahmen des Mühlenkampgeländes sprengen, wie Jan Oehlmann anmerkt, der neben Bretsch für das Sponsoring zuständig ist.

Man habe schon viel Zuspruch erhalten, sagt Marc Bretsch. „Natürlich sind wir total froh, mit lokalen Firmen Partner gefunden zu haben, die uns dabei unterstützen, das für die Kinder kostenneutral zu gestalten“, hebt er mit Blick auf die möglichst moderate Preisgestaltung von Snacks und Ähnlichem hervor.

Nicht lange überreden mussten Bretsch und Oehlmann dafür Anke Diederichs, die Leiterin der Kirchweyher Classic-Station. „Ja, weil das für Weyhe ist“, sagt sie zur Begründung. Das Zeltlager komme schließlich nicht so oft nach Weyhe. Und Ehrenamt müsse man sponsern.

Laut Diederichs‘ Auskunft veranstaltet die Tankstelle regelmäßig, nämlich alle zwei Jahre, solche Monate, in denen über Autowäschen Spenden für Vereine gesammelt werden. In diesem Rhythmus wäre eine neue Aktion eigentlich erst im kommenden Jahr an der Reihe gewesen. Die hat die Stationsleiterin für das Zeltlager nun vorgezogen. Zudem verweist sie auf eine runderneuerte Waschstraße. Vor diesem Hintergrund hofft die Feuerwehr auf ein hohes Wasch-Aufkommen. Eine Schätzung zur Höhe des Spendenaufkommens möchte die Stationsleiterin noch nicht abgeben. Sie erinnert aber daran, dass im Aktionszeitraum gekaufte Wäschen auch später genutzt werden können, eine Bevorratung also möglich ist. Die Übergabe der Spende ist für den 5. Mai geplant.

Zeltlager 2023

Informationen zum Sponsoring, für freiwillige Helfer und für Bäcker von Kuchenspenden sind unter www.zeltlager2023.de zu finden. Unter „FAQ“ werden dort auch häufig gestellte Fragen beantwortet.