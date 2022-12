Weyher CDU möchte eine Straße nach Frank Pinkus benennen lassen

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Ein Weg für Frank Pinkus: (v.l.) Ingrid Söfty, Claus-Peter Wessel, Anja Kappler, Heinz-Hermann Kuhlmann und Christine Burda werben für eine Straße in seinem Gedenken – am liebsten direkt am Theater. © Wittenberg

Die Weyher CDU möchte eine Straße in Erinnerung an Frank Pinkus benennen. Dafür haben CDU und Weyher Theater einen bestimmten Abschnitt des Marktplatzes im Sinn.

Weyhe – Theater-Geschäftsführer Heinz-Hermann Kuhlmann hätte nichts dagegen, wenn er künftig Briefe öffnen würde, die an den Frank-Pinkus-Weg 1 adressiert sind. Noch ist nichts entschieden, aber die CDU im Weyher Gemeinderat hat unter der Woche einen Antrag dafür eingereicht, eine Straße oder einen Platz nach Frank Pinkus zu benennen. Der langjährige Dramaturg des Weyher Theaters war im September vergangenen Jahres überraschend verstorben.

Die Idee für eine Straßenbenennung habe schon länger kursiert, bestätigen Ingrid Söfty und Anja Kappler. Mit ihren Fraktionskollegen Claus-Peter Wessel und Christine Burda sind die CDU-Ratsmitglieder am Freitag zum Theater gekommen. Man habe eine Zeit der Trauer abwarten wollen. Form angenommen hat der Vorschlag bei dem Besuch, den Björn Thümler dem Weyher Theater in der Zeit des zurückliegenden Wahlkampfs abgestattet hat (wir berichteten). Am Rande der Theaterführung für den damaligen niedersächsischen Kulturminister sprachen Söfty und Wessel die Idee bei Kuhlmann und dem Intendanten Kay Kruppa an – die sich davon angetan zeigten.

„Die Idee finden wir nach wie vor sehr, sehr gut“, sagt Heinz-Hermann Kuhlmann auch beim Ortstermin. „Das hat sich der Mann einfach verdient, der hier so lange so viel geleistet hat.“ Der Geschäftsführer nutzt die Gelegenheit, um sich für eine bestimmte Variante auszusprechen: Frank-Pinkus-Weg statt Frank-Pinkus-Straße. „Das passt besser zu Frank. Denn der Weg ist das Ziel.“

Das womöglich zu ersetzende Schild Weberweg führt insofern in die Irre, als die Theater-Anschrift Am Marktplatz 15 lautet. © Wittenberg

Im von Anja Kappler formulierten Antrag wird die Verwaltung gebeten, bei der Benennung von zukünftigen Plätzen und Straßen den Namen von Frank Pinkus zu berücksichtigen. Kappler bezieht sich darin auf den Wunsch der Theater-Verantwortlichen, einen Teil der Straße Am Marktplatz umzubenennen. Es geht um einen Abschnitt zwischen dem Pfälzer Weintreff und dem Theater, der – das wurde beim Termin in Rücksprache mit Heinz-Hermann Kuhlmann noch einmal geklärt – direkt hinter dem Theater-Pub Shakespeare’s enden würde.

„Diesen Wunsch bitten wir vorrangig zu prüfen und umzusetzen“, so der Antrag, der als Alternative eine andere Straße oder einen anderen Platz nennt. Man fahre zweigleisig, falls aus Verwaltungssicht etwas gegen den vorgeschlagenen Abschnitt spricht, erläutert Kappler.

Falls der Antrag so wie gedacht umgesetzt wird, könnte der Frank-Pinkus-Weg in den Weberweg übergehen. Zwei Wege – das würde zusammenpassen, findet Christine Burda. Für den genannten Abschnitt spreche zudem, dass wohl niemand sonst seine Anschrift ändern müsste: „So dürfte nur das Theater betroffen sein, und die sind begeistert“, so Claus-Peter Wessel. Man wolle so wenig Anwohner wie möglich belasten, erklärt Ingrid Söfty.

Über Frank Pinkus sagt Christine Burda: „Mit seinen Stücken hat er viele Menschen begeistert.“ Anja Kappler ergänzt, dass er Weyhe weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt gemacht habe. „Ach, du kommst aus Weyhe, wo das Theater ist“, erinnert sie sich an Reaktionen auf die Nennung ihres Wohnorts. Im Antrag schreibt Kappler, dass die Gemeinde mit Frank Pinkus eine große Weyher Persönlichkeit der Kulturszene verloren habe. Sie zählt auf: „Erfolgsautor, Dramaturg, Schauspieler, Kulturpreisträger des Landkreises Diepholz und Gesicht des Weyher Theaters.“ Die Prämie des Kulturpreises für Frank Pinkus und Kay Kruppa habe man gespendet. „Auch da zeigte er sein großes Herz“, heißt es ferner zur Begründung einer Straßenbenennung in Gedenken an Frank Pinkus.

Einen Termin, wann die Politik den Antrag besprechen wird, gibt es noch nicht. Erst mal müsse der Haushalt verabschiedet werden, erklärt Kappler.