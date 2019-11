Mit Frank Seidels Einzug ins Bürgermeisteramt dreht sich das SPD-Personalkarussell

Weyhe - Kaum ist Frank Seidel als neuer Bürgermeister gewählt, kommen auf die Sozialdemokraten neue Fragen zu. Wer rückt nach? Wer soll künftig die Fraktion führen? Soviel ist sicher: Mit Seidels Einzug ins Bürgermeisteramt dreht sich das Personalkarussell.

Die Sozialdemokraten wissen, dass die SPD in den Reihen ihrer Fraktion einen Motor verlieren wird, der seit Jahren rund läuft und kontinuierlich an Kraft gewonnen hat. Die hat den 50-jährigen Prokuristen mit einem aus Groenevelds Sicht sensationellen Ergebnis in den Chefsessel des Rathauses getragen. Wie berichtet, hat sich Seidel am Sonntagabend mit 59,81 Prozent souverän durchsetzen können – gegen die Kandidaten Annika Bruck (Grüne), Torsten Kobelt (Die Partei) und Dietrich Struthoff (Einzelbewerber). Die Wahlbeteiligung lag bei 47,79 Prozent. Eine Stichwahl war nicht notwendig.

„Bei der Bürgermeisterwahl zählt das Persönliche“, so Groeneveld über Seidels Wahlkampf, der unter dem Motto „Weyhe verliebt“ stand. „Seidel hatte ein tolles Helferteam, und er brachte viele Ideen in den Wahlkampf ein.“ So seien die zahlreichen Haustürbesuche ebenso gut angekommen wie die Gesprächstermine in manchen Wohnzimmern. Groeneveld habe Zuspruch für Seidel auch von Menschen vernommen, die eher andere Parteien wählen.

Frank Seidel seit Jahren ehrenamtlich in Weyhe engagiert

Weshalb für den SPD-Vorsitzenden der Wahlsieg nicht überraschend kam: Seidel engagiere sich seit Jahren ehrenamtlich – etwa bei den Streetwatchern und beim SC Weyhe als Trainer. Er habe dadurch in der Wesergemeinde einen hohen Bekanntheitsgrad, zollt Groeneveld ihm Respekt. Außerdem sei Seidel ein Lokalpolitiker, der auf Menschen zugeht, ihnen zuhört und sie fragt, wo der Schuh drückt.

Das seien gewichtige Gründe, weshalb am Sonntag 7286 Bürger ihr Kreuz bei Seidel setzten. Zum Vergleich: Die jüngste Kommunalwahl im Jahr 2016 lief für Seidel bereits sehr erfolgreich. Niemand anderes aus Weyhe hatte so viele persönliche Stimmen erhalten wie der Vize-Bürgermeister – dabei konnte der Prokurist bei den Gemeinderatswahlen sogar nur in einem von insgesamt zwei Wahlbezirken gewählt werden: Der Kirchweyher hatte damals 1 761 Stimmen erhalten. Bei der parallelen Kreistagswahl legte er kräftig zu: Die Weyher hatten ihn mit 2 235 Stimmen in den Kreistag geschickt. Unterm Strich landete er unter den 62 gewählten Kreistagsabgeordneten im Ranking der Stimmen auf einem Spitzenplatz: Rang vier.

Seidel immer auf der Suche nach Lösungen

Was Berthold Groeneveld am künftigen Bürgermeister besonders schätzt? Seidel sei kreativ. Das habe er in den vergangenen Jahren in zahlreichen Anträgen an die Verwaltung gezeigt. Der SPD-Chef wünscht sich, dass Seidel die Verwaltung so führt, wie die Fraktion. „Integrierend, ideenreich und anpackend“. Seidel habe erfolgreich die verschiedenen Meinungen in den Reihen der Sozialdemokraten zusammenfassen und Kompromisse erringen können. Es blieb nicht dabei, Probleme zu besprechen, sondern es galt stets, Lösungen zu suchen und umzusetzen, machte Groeneveld klar.

Für Groeneveld ist noch nicht klar, wann der neue Bürgermeister seinen Chefsessel bezieht. In dieser Woche komme schon mal die Fraktion zusammen und bespricht das weitere Vorgehen. Ausschüsse müssten neu besetzt werden. Wenn der Wahlgewinner aus der Fraktion ins Bürgermeisteramt wechselt, wird laut Groenevelds Infos Uwe Will in den Gemeinderat nachrücken. Und Sonja Eden übernimmt Seidels Sitz im Kreistag. Sie ist dort eine alte Bekannte, weil sie bis 2016 zehn Jahre Kreistagsabgeordnete war.

Neuer SPD-Fraktionsvorsitzender für Weyhe gesucht

Wer auch immer in Weyhe den SPD-Fraktionsvorsitz übernimmt, müsse eine gewisse Erfahrung mitbringen, findet der SPD-Chef. Groeneveld schließt jedoch nicht aus, dass er selbst Seidels Nachfolge antritt. Ob Ratsmitglied Siard Schulz ebenfalls ein Kandidat wäre? Groeneveld sieht zwar in dem jüngsten Weyher Ratsmitglied „enormes Potenzial“, will aber junge Menschen wie Schulz „nicht verbrennen“.

+ Siard Schulz bei der Fridays-for-Future am 20. September 2019 in Weyhe. © kom

Fraktionen können sich intern in Streitigkeiten verlieren und so zerfallen, erklärt er. Vielleicht sei der Posten für Schulz etwas für die nächste Wahlperiode. Groeneveld bringt den Politikstudenten aber als Kandidaten für den Vorsitz der SPD ins Spiel. Immerhin spielt Siard Schulz bei den Jusos eine führende Rolle und steht mit an der Spitze der Weyher Fridays-for-Future-Bewegung.

Kommentar zur Bürgermeisterwahl

Von Sigi Schritt

SPD-Fraktion verliert Motor

Mit Frank Seidel stellt die SPD zum dritten Mal in Folge – nach Frank Lemmermann und Andreas Bovenschulte – den Weyher Bürgermeister. Seidels Erfolgsrezept? Interesse an Menschen und deren Problemen.

Die Bereitschaft, Lösungen zu suchen, zeigte Seidel schon in der Gesamtschule – damals hieß sie noch KGS Weyhe und hatte 2400 Schüler. Als Klassensprecher setzte er sich für die Belange seiner Mitschüler ein. Damals ging es zum Beispiel darum, ein Abi nach zwölf Jahren abzuwehren. Dies gelang.

Seit dieser Zeit engagiert sich Seidel in vielen Gremien. Sein Bekanntheitsgrad ist enorm gewachsen. Das zeigt ein Vergleich der Stimmen, die er bei den Kommunalwahlen 2016 und jetzt geholt hat. Der Politiker mit den meisten persönlichen Stimmen hat seinen Vorsprung in nur drei Jahren vervierfacht.

Mit dem Wechsel ins Bürgermeisteramt verliert die SPD-Fraktion aber einen Motor und muss einen neuen finden. Vielleicht Siard Schulz? Er ist wie Seidel KGS-Absolvent, war Mitglied der Schülervertretung und folgt in Seidels Spuren. Schulz macht Gremienarbeit – mit Erfolg.