Weyhe bilanziert steigenden Sprach-Förderbedarf im Vorschul-Bereich

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Einen möglichst guten Start in die Schule soll die Sprachförderung ermöglichen. Symbo © Arno Burgi/zb/dpa

Mehr als jedes zweite Kind im Vorschulalter in Weyhe braucht sprachliche Unterstützung. Die Gemeinde prüft, ob eine zusätzliche Fachkraft eingestellt werden kann.

Weyhe – Mehr als die Hälfte aller Vorschulkinder in Weyhe hat Sprach-Förderbedarf. 150 von 262 Kindern im vergangenen Kindergartengartenjahr, das entspricht gut 57 Prozent. Diese – erneut gestiegenen – Zahlen sind ein Ergebnis der jährlichen Sprachstandserhebung an den kommunalen Kindertagesstätten.

Politik erschrocken über die Präsentation der Sprachförderkräfte

Über den Förderbedarf und seine Größenordnung hatte die Kreiszeitung bereits im Rahmen einer Reihe über das Fachteam Pädagogik der Gemeinde berichtet. Das Team stellt sich nun auch nach und nach im Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend vor. Vergangene Woche war die vorschulische Sprachförderung an der Reihe. Von den zwei Fachkräften für diesen Bereich war Giety Werner im Ausschuss anwesend.

„Die Zahlen haben mich erschreckt“, war ein Satz, der als Reaktion auf die genannten Zahlen im Ausschuss mehr als einmal fiel. Zugleich lobten die Ausschuss-Mitglieder die geleistete Arbeit des Zweier-Teams.

Deutlich wurde aber auch: Angesichts des Förderbedarfs und den damit verbundenen Aufgaben, zu denen nicht zuletzt Elterngespräche zählen, stoßen Giety Werner und ihre Kollegin Christiane Kehlenbeck an ihre Grenzen. Falk Brozio (SPD) hatte die Frage aufgeworfen, ab wann die Aufgaben zu zweit nicht mehr „zu wuppen“ seien. „Die magische Grenze“, antwortete Werner, „war letztes Jahr erreicht.“

Damit steht die Frage nach einer dritten Kraft im Raum. Beate Pilath, Leiterin des Fachteams Pädagogik, erklärt dazu auf Nachfrage: „Im Rahmen des gemeindlichen Kita-Ausbaus wird eine Erweiterung der vorschulischen Sprachförderung in Form einer dritten Stelle in Betracht gezogen. Die mögliche Erweiterung ist aber derzeit nicht abschließend geklärt.“

Kitas werden von den Fachkräften im täglichen Wechsel besucht

Pilath hatte im Ausschuss den Hintergrund erklärt: Nach einer Gesetzesänderung im Jahr 2018 ist vorschulische Sprachförderung in Niedersachsen als Aufgabe von den Grundschulen an die Kitas gegangen. Anders als andere Gemeinden, wo Erzieherinnen in den Einrichtungen die Förderung zusätzlich zu ihren anderen Aufgaben schultern, beschäftigt Weyhe dafür besagte Fachkräfte. Die werden laut Pilath über das Bundesland refinanziert.

Wie das funktioniert, erklärt Pilath so: „Das Land Niedersachsen gewährt dem Landkreis Diepholz eine Gesamtfördersumme für die Finanzierung der Personalausgaben zur Durchführung der vorschulischen Sprachförderung.“ Diese Gesamtsumme werde dann auf die Kommunen aufgeteilt. „Um die Mittel fair aufzuteilen, melden alle Städte und Gemeinden die Anzahl ihrer Kindergartengruppen und die darin betreuten Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren.“ Die daraus ermittelte Fördersumme habe in den vergangenen Jahren immer ausgereicht, um die Personalkosten beider Fachkräfte in Weyhe komplett zu decken.

Für die Förderung der Vorschulkinder besuchen sie die gemeindlichen Kitas im täglichen Wechsel. Was, das hatte Pilath im Ausschuss erwähnt, aber ab der (bereits geplanten) elften Kita nicht mehr aufgeht. Bei der Frage nach den Gründen des gesteigerten Förderbedarfs, und welche Rolle Corona dabei spielt, antwortete Pilath: „Wir können es nicht genau sagen.“ Sie hob die Bedeutung von Kommunikation für die Sprachentwicklung hervor. „Corona wird wahrscheinlich nicht geholfen haben.“ Aber auch abgesehen davon sei jedes Jahr eine siebenprozentige Steigerung des Förderbedarfs zu verzeichnen gewesen.

Fraktionen wollen nicht an Bildung sparen

„Der Bedarf wird nicht kleiner werden“, so Janine Greulich (CDU). Dabei verweist sie auch darauf, dass weitere Geflüchtete aus der Ukraine zu erwarten seien. Bei einer dritten Fachkraft sei zunächst das Land in der Pflicht. Ohne dessen Unterstützung sei zu klären, „inwieweit das finanzierbar ist“. Siard Schulz (SPD) antwortet in dieser Frage, dass man als SPD nicht bei der Bildung sparen wolle. Er betont, dass die Sprachförderung einen wichtigen Grundstein für das Schulleben lege.

Hannelore Roitsch-Schröder (Grüne), die mehr als 40 Jahre lang den Kindergarten „Kinder-Reich“ in Bassum geleitet hat, hebt die gestiegenen Aufgaben, die Kitas inzwischen bewältigen, hervor: „Wir leben ja Alltag.“ Um dem hohen Förderbedarf entgegenzuwirken, denkt sie in erster Linie an kleinere Gruppen und bessere Ausstattung: Das A und O sei die Beziehungsarbeit. Bei 18 Kindern in der Gruppe hätten die Erzieherinnen mehr Zeit pro Kind als bei aktuell 25.