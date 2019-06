Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde Weyhe bekommt wieder einen Spielkreis: Die „Barrier Rappelkiste“ verlegt ihren Standort nach Leeste und bezieht nach den Sommerferien ihr Domizil an der Ladestraße. Ein ähnliches, stundenweises Angebot hatte einmal ein Sportverein vorgehalten, sagt die zuständige Gemeindemitarbeiterin Katharina Hebecker. „Wir hatten das Gefühl, dass Spielkreise nicht mehr so angesagt sind.“

Krippen seien günstiger als Spielkreise, sagt die Vorsitzende des Trägervereins, Elena Schmechel aus Ristedt. Aber so „ein Spielkreis bietet eine familiäre, heimelige Atmosphäre“. Das seien große Vorteile.

Die Gemeinde stellt dem Syker Trägerverein des Spielkreises ein Haus zur Verfügung, dessen untere Etage der Vorstand anmietet. Derzeit laufen Umbaumaßnahmen, so Hebecker. So wird das komplette Untergeschoss des Hauses renoviert, der Garten gerodet und ein kleines Waschbecken für Kinder installiert. Neue Heizungen werden ebenso eingebaut wie ein separater Notausgang. Die Treppe wird deshalb zugemacht, damit der Verein die Nebenkosten nicht bezahlen muss.

Der Umzug ist laut Schmechel notwendig geworden, weil die Kirche aus Gründen des Eigenbedarfs die Räume in Barrien gekündigt hat. Das so etwas eintreten kann, sei dem Trägerverein bewusst gewesen. Bevor der Trägerverein eine Betreuung für Kinder im Alter von anderthalb Jahren bis zum Eintritt in den Kindergarten anbot, war das eine Aufgabe der Kirchengemeinde.

Im Spielkreis gibt es künftig zwei Gruppen, die sich montags und mittwochs unter der Leitung der Erzieherin Sara Dudda (0177/1908526), sowie dienstags und donnerstags unter der Leitung von Cornelia Wilfert (04203 /3961) treffen. Der Betreuungszeitraum ist jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr. Auf Wunsch könne der Freitag bei einer weiteren Erzieherin dazugebucht werden. Die maximale Gruppenstärke beträgt zwölf Kinder. Familien, die sich für ein Betreuungsangebot interessieren, müssen Mitglied des Vereins werden und bis zu acht Elterndienste ableisten. Der Verein will die monatlichen Beiträge auf 63 Euro anheben, wer den Freitag einbeziehen möchte, muss zusätzlich 35 Euro bezahlen.

Der Name der Einrichtung wird geändert. Wie er lauten wird, konnten die Vertreter der Einrichtung nicht nennen.