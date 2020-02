Weyhe bekommt weiteres Hotel und Bistro

Weyhe - Das Barefoot-Hotel am Timmendorfer Strand von Schauspieler und Regisseur Till Schweiger sowie andere Beachhotels in St. Peter-Ording und in Heiligenhafen haben einen Weyher Freundeskreis inspiriert, im gleichen Stil etwas Ähnliches in der Wesergemeinde zu errichten.

Ihre Idee: Die Freunde wollen einen Ort schaffen, um den Urlaub in heimischen Gefilden zu verlängern. Dort soll ein unkompliziertes Lebensgefühl größtmögliche Entspannung bieten. Die Freunde waren auf der Suche nach einer passenden Immobilie. Und wurden fündig – das Angebot der Volksbank sagte zu.

Die Freunde haben große Pläne für „DAS WEY!“, so lautet der Name für das neue Hotel und Bistro, was derzeit im ehemaligen Postgebäude an der Bahnhofstraße entsteht. Thomas Wille, Klaus Lorenz sowie Jörg Silbersdorf und Ralf Piel möchten im neuen Haus das gastronomische Angebot zwischen dem Kirchweyher Bahnhof ergänzen und dabei ganz eigene Akzente setzen. So sollen Bier und Wein begleitende Speisen angeboten werden. Über die konkrete Ausrichtung sei man sich noch nicht einig, so Silbersdorf. Fest steht allerdings, dass die Küche offen ist. „So können die Gäste sehen, dass alle Speisen frisch zubereitet werden.“ Das Quartett, das das Bistro und Hotel betreiben will, will zum Beispiel den Kontakt zu Bio-Landwirten suchen, um Qualität von der heimischen Wiese zu verarbeiten.

Der Freundeskreis hat sich laut Jörg Silbersdorf dafür entschieden, den lässig-eleganten „Shabby Chic“ in die Gastro-Welt der Wesergemeinde zu bringen. „So etwas gibt es noch nicht in Weyhe“, so Silbersdorf.

„Shabby Chic“ bedeutet wörtlich übersetzt zwar „schäbiger Schick“, aber in Wahrheit ist dieser Stil laut dem Online-Portal „Schöner Wohnen“ alles andere als schäbig – nämlich eine gekonnte Mischung aus Erbstücken, Flohmarkt-Schnäppchen und Selbstgemachtem.

Dieser Stil soll sich nach der Schilderung von Silbersdorf durch das ganze Haus ziehen: also auch in den fünf Zimmern zu finden sein. Dort soll den Gästen insgesamt neun Betten zur Verfügung stehen.

Mit ihrem Projekt – Investitionskosten: mehr als eine Million Euro – knüpft das Quartett an die Historie des Hauses an. In dem Gebäude aus dem Jahr 1907 war ursprünglich einmal eine Eisenbahner-Kneipe untergebracht, so Silbersdorf. Betten waren damals ebenfalls zu finden. Das Haus wurde in den 1950er-Jahren für die Deutsche Bundespost umgebaut, nachdem ein Pachtvertrag über fünf Jahrzehnte geschlossen worden war. Dieser Vertrag lief laut Silbersdorf im April 2019 aus. „Diese Geschichte wollen wir aufgreifen. Wir besitzen alte Fotos und auch Zeitungsartikel und wollen sie zum Beispiel in den Fluren aufhängen.“

+ In diesem Gebäude an der Bahnhofstraße war über Jahrzehnte die Post untergebracht. © Archiv: Sigi Schritt

Im Inneren erinnert derzeit nichts mehr an das ehemalige Postamt. Der Schalter, an denen viele Weyher anstanden, um Briefe und Pakete abzugeben, und die Nebenräume dahinter – alles Geschichte.

Für die neuen Eigentümer der Immobilie, das sind aus dem Freundeskreis nur Ralf Piel und Jörg Silbersdorf, sei es ein Jammer gewesen, auch die absolut schallgeschützte Telefonzelle auszubauen. Sie passte nicht ins Konzept, begründete Silbersdorf. Weichen musste ebenso der alte Lastenaufzug. Für diesen Abbruch mussten Piel und Silbersdorf sogar eine Spezialfirma engagieren. Auch weg: der Tresor im Obergeschoss.

Im Obergeschoss sind die Entkernungsarbeiten im vollen Gang. Ralf Piel entfernte gestern mithilfe von Maschinenkraft unter anderem einen alten Sicherungskasten, in den zahlreiche Flachkabel hineinführten. „Das kommt alles weg“, sagte er. Die Stromversorgung wird durch ein modernes Verteilungsnetz ersetzt, hieß es.

Ralf Piel, zusammen mit Jörg Silbersdorf einer der beiden Geschäftsführer des Unternehmens Weyher Entsorgung, hat sichtlich Spaß am Abreißen. „Er ist handwerklich sehr geschickt und legt viel Herzblut in das Projekt“, zollt Silbersdorf ihm Respekt.

So viel steht schon fest: „Das Wey!“ wird Mitte Mai an Himmelfahrt erstmals seine Tür öffnen. Die Betreiber wollen die Feier am Marktplatz mit einem eigenen Angebot ergänzen. Ob an diesem Tag die Eröffnung des kompletten Hauses gefeiert wird, können sie noch nicht sagen. Die Umbauarbeiten konnten erst richtig losgehen, als die Eigentümer die Baugenehmigung erhielten – das war vor drei Wochen.

Müssen sich die Nachbarn und die Hotelgäste vor Lärm fürchten? Ein Akustikgutachten sei extra eingeholt worden, um Schallschutz zu ermöglichen, so Silbersdorf. Spezielle Fenster wurden zum Beispiel verbaut. Außerdem sind die Decken besonders gedämmt.

Einen zweites Shakespeare’s soll es nicht geben, so Silbersdorf. Deshalb wird keine Bühne eingebaut, wie es sie eine im Pub des Weyher Theaters gibt. Doch es gibt Platz für einen DJ, falls doch mal eine besondere Feier ausgerichtet wird. Auch ein größeres TV-Gerät soll im Bistro zu finden sein. Es geht nicht nur darum, Männern Fußballerlebnisse zu bescheren. Die Betreiber möchten auch die Bedürfnisse von Frauen ansprechen, die zum Beispiel mit Prosecco Sendungen wie Germany’s Next Topmodel verfolgen wollen.