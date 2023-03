Konzert im Autohaus mit Rock Pack: Rockklassiker treffen auf Swing

Von: Dierck Wittenberg

Rock im Fuhrpark: (v.l.) Günter von Ahsen, Inhaber vom Autohaus Brandt, Geschäftsführer Bernd Bielefeld sowie Heinz-Hermann Kuhlmann vom Weyher Theater lassen die Konzerte im Autohaus wieder aufleben. © Dierck Wittenberg

Die Reihe „Musik im Autohaus“ lebt wieder auf. Den Anfang macht die Band Rock Pack, die Rockklassiker mithilfe der Bläsersektion einer bekannten Swing-Jazz-Band neu aufleben lässt.

Kirchweyhe – Rockklassiker, die unter anderem durch Bläser-Unterstützung in neuem Glanz erstrahlen: So starten die Konzerte der „Musik im Autohaus“-Reihe nach mehrjähriger Corona-Pause wieder neu. Am Donnerstag, 27. April, soll die Band Rock Pack die eigens aufgebaute Bühne im VW-Schauraum des Autohauses Brandt in Weyhe entern.

Rock Pack sind zwar ein neues Projekt, aber die Gesichter und ihre Herangehensweise werden vielen Konzert- und Theater-Gängern bekannt vorkommen. Denn die Band steht auch für den Rock innerhalb von Philharmonic Rock. Dort interpretiert die Gruppe Rocksongs zusammen mit Orchestermusikern der Klassischen Philharmonie Nordwest; bei Rock Pack ist der Rahmen und damit der organisatorische Aufwand kleiner.

Swing statt Klassik: Rock Pack als Ableger von Philharmonic Rock

Das war der Ausgangspunkt für das Projekt, wie Heinz-Hermann Kuhlmann erläutert. Der Geschäftsführer des Weyher Theaters – wo drei der sechs Musiker (zwei davon sind Söhne Kuhlmanns) die Hausband bilden – ist zugleich Manager von Philharmonic Rock. Unter den „Rockern“ habe immer der Wunsch bestanden, auch im kleineren Rahmen zu spielen, so Kuhlmann.

Das Repertoire von Rock Pack umschreibt er so: „Rockklassiker und Dinge, die man seltener hört.“ Sein Sohn, Gitarrist Patrick Kuhlmann, nennt in einem Ankündigungstext Namen: Klassiker von den 1950er-Jahren bis heute, von Elvis über Deep Purple bis Radiohead – also eine Bandbreite zwischen Rock ‘n’ Roll, Hardrock und Indierock. Heinz-Hermann Kuhlmann verrät, dass zwei Titel auf seinen Wunsch aufgenommen wurden: „Horizont“ von Udo Lindenberg und „Imagine“ von John Lennon. „Weil das gut in die heutige Zeit passt“, sagt er über Lennons Friedenshymne.

„Deutschlands beste Swing-Jazzer“ sorgen für die Bläser-Parts

Wie bei Philharmonic Rock zeichnet sich auch bei Rock Pack der Pianist Joachim Refardt für die Arrangements verantwortlich. „Er schreibt die Noten für jeden Musiker“, erläutert Kuhlmann. Während dort ein Orchester die Gitarrenriffs ergänzt, werden bei Rock Pack „spektakuläre Bläsersätze einer Big Band“ hinzukommen, wie es in der Ankündigung heißt. „Das Interessante an der Sache ist, dass wir einen fünf-köpfigen Bläsersatz von den Swingin’ Fireballs dabei haben“, so Heinz-Hermann Kuhlmann. „Eine solche Kombination hat es bis jetzt noch nicht gegeben“ so die Ankündigung weiter. Sie verspricht einen spektakulären Abend, durch den Sänger Jens Wördemann „in gewohnt sympathischer Art führen“ werde. Die Swingin’ Fireballs, „Deutschlands beste Swing-Jazzer“ (laut „Hamburger Abendblatt“), waren vor der Corona-Pause im April 2019 mit einem eigenen Konzert im Autohaus aufgetreten, auch Philharmonic Rock waren in diesem Rahmen bereits zu Gast.

Begonnen hatte die Reihe laut Kuhlmann mit einem Testlauf im Jahr 2008. Anfangs sei man skeptisch wegen der Akustik in dem gläsernen Bau gewesen – von der die Beteiligten aber positiv überrascht waren, wie besonders Bernd Bielefeld, Geschäftsführer des Autohauses betont. „Dann verwandeln wir das Autohaus an einem Vormittag in einen Konzertsaal“, umschreibt Inhaber Günter von Ahsen die Vorbereitungen für das Konzert am Abend. Er kündigt an, dass wie in der Vergangenheit 250 Stühle aufgebaut werden. Hinzu kämen 100 Stehplätze, auch Speisen (von Pino in Syke) und Getränke soll es wieder geben.

Das erste Konzert von Rock Pack nennt Theatermacher Kuhlmann auch eine Premiere. „Wenn die nicht ausgepfiffen werden – wovon ich nicht ausgehe – wird es weitere Auftritte geben“, sagt er. Ein Rock-Pack-Konzert auf Seebühne Bremen im Juli ist bereits gebucht.

Rock Pack bei Musik im Autohaus Brandt

Am Donnerstag, 27. April, ab 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Autohaus Brandt, Im Bruch 16 in Weyhe. Karten gibt es für 28 Euro (Abendkasse 30 Euro) bei den Niederlassungen von Autohaus Brandt, beim Weyher Theater und beim Teekontor am Marktplatz.