Weg nach süddeutscher Stadt benannt

Bauausschuss diskutiert über Planstraße

+ © sie Die Straße, die künftig in dieses Gebiet hineinführt, soll Regensburger Straße heißen – wenn der Rat das Votum bestätigt. © sie

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde macht Tempo: Bevor der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Östlich Westermoor“ unter Dach und Fach ist, der sich zurzeit in der sogenannten Offenlage befindet, will die Verwaltung der Planstraße in diesem Gebiet einen Namen geben.