Weyhe: Bauausschuss debattiert um richtigen Weg zu besseren Fahrradwegen

Von: Dierck Wittenberg

In Dreye weist ein Banner – ohne Gemeinde-Logo – auf Weyhes erste Fahrradstraße hin. © Archivfoto: Wittenberg

Der Bauausschuss in Weyhe hat mit rot-grüner Mehrheit für den Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen gestimmt. Die CDU argumentierte dagegen: Radwege verbessern, das könne die Gemeinde selbst.

Weyhe – Dass Verbesserungsbedarf beim Radverkehr besteht, darüber hat am Dienstagabend weitgehende Einigkeit im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt geherrscht. Strittig war aber die Frage, ob Weyhe eine eigenständige Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen (AGFK) anstreben sollte. Am Ende einer Debatte stimmte eine Mehrheit aus SPD und Grünen dafür, die CDU dagegen, während sich die Vertreter von FDP und der Gruppe enthielten.

Ihre Ablehnung begründeten die CDU-Mitglieder damit, dass Weyhe bereits indirekt dem Netzwerk angehört: als Teil des Kommunalverbunds Niedersachsen/Bremen, der seinerseits Mitglied in der AGFK ist. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Claus-Peter Wessel fragte nach den Vorteilen einer direkten Mitgliedschaft – die mit einem jährlichen Beitrag von 1500 Euro einhergeht. „Ich überspitze das jetzt mal extra“, sagte Wessel und nannte das Erscheinen des Logos der Gemeinde auf Bannern als einzigen Vorteil. Deshalb könne er die Empfehlung der Verwaltung nicht nachvollziehen.

In deren Name hatte Max Serzisko den Beitritt empfohlen – „um den Radverkehr in Weyhe weiter zu fördern“. Die eigenständige Mitgliedschaft würde bedeuten, das Thema intensiver vorantreiben zu können, so der Stadtplaner mit Schwerpunkt Radverkehr. Die AGFK unterstütze Kommunen und schaffe Synergien beim Einsatz von Personal, Zeit und Kosten. Serzisko führte unter anderem eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sowie Beratung und Hilfestellung bei fachlichen Fragen als Vorteile an. Abschließend verwies er auf Banner wie an der Fahrradstraße in Dreye: Dort würde dann, neben AGFK und Kommunalverbund, das Logo der Gemeinde Weyhe erscheinen. Hierauf bezog sich Wessels Kommentar.

„Das Logo ist mir nun wirklich nicht wichtig“, entgegnete Rainer Zottmann. Die Verwaltungsempfehlung war das Ergebnis eines Prüfauftrags seiner SPD-Fraktion aus dem Januar 2021. Am Ende gehe es darum, einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, so Zottmann. „Dafür sind 1500 Euro ein Pappenstiel.“ Damit könne man sich Kompetenzen einkaufen und so die Verwaltung entlasten. Zudem verwies er darauf, dass Syke, Stuhr und Bremen bereits Mitglieder seien. „Das ist keine Arbeitsgruppe gegen Fußgänger und Autofahrer“, sagte Zottmann anlässlich ablehnender Facebook-Kommentare.

Unterstützung erhielt der Vorschlag von den Grünen. Jörn Rosenthal nannte in der Frage möglicher Vorteile einer direkten Mitgliedschaft unter anderem die Unterstützung beim Ausschöpfen von Fördermitteln. Holger Opitz, hinzugewählter Vertreter für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, erklärte: Als ADFC begrüße man das Vorhaben – „aber nicht der Mitgliedschaft halber, sondern des Ziels halber, sich zertifizieren zu lassen.“ Der Weg zur zertifizierten fahrradfreundlichen Kommune sei schwierig, würde aber einen Qualitätsgewinn bedeuten. Opitz: „Also, los geht’s.“

Die CDU erneuerte ihre Einwände. Claus-Peter Wessel wurde laut, als er fragte, ob „wir nicht schlau genug“ sind, um zu wissen, wo in Weyhe die Wege schlecht seien. Wörter seien Schall und Rauch. „Lass uns endlich anfangen, die Radwege so einzurichten, dass sie attraktiv sind“, forderte er. Ähnlich äußerten sich seine Fraktionskolleginnen Ingrid Söfty und Christine Burda – ohne die rot-grüne Mehrheit umstimmen zu können.

Am Ende der Sitzung verabschiedete sich der Ausschuss-Vorsitzende Berthold Groeneveld (SPD). Er ankündigte an, aus Altersgründen auf sein Ratsmandat verzichten zu wollen. „Es war mir eine Ehre und hat mir relativ oft auch Spaß gemacht – heute nicht“, sagte er bezogen auf die Debatten des langen Abends – und der Ausschuss verabschiedete ihn mit Applaus.