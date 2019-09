OLB in Weyhe bald nur noch virtuell

Weyhe - Von Sigi Schritt. Nach der Postbank verlässt fast ein Jahr später eine weitere Geschäftsstelle eines Kreditinstituts die „Bankenstraße“ in Kirchweyhe: Die Oldenburgische Landesbank (OLB) zieht ihre Filiale vollständig aus der Wesergemeinde ab, bestätigt Timo Cyriacks aus der Pressestelle des Unternehmens auf Nachfrage. Letzter Öffnungstag sei Freitag, 25. Oktober, so Cyriacks. Damit endet die Filialgeschichte der OLB in Weyhe, die fast drei Jahrzehnte andauerte. 1990 eröffnete die Filiale an der Bahnhofstraße.

In der im Volksmund bekannten Bankenstraße der Wesergemeinde verbleiben dann noch die Filialen der Kreissparkasse, der Volksbank und der Commerzbank.

Die Weyher Kunden werden laut Sebastian Haarbauer, Leiter des OLB-Filialverbundes Syke, Weyhe und Stuhr, künftig in der Nachbargemeinde, und zwar an der Hauptstraße der Hachestadt betreut.

Entlassen werde niemand, versichert Haarbauer. Die bekannten Ansprechpartner bleiben bestehen: Die drei Kirchweyher Arbeitsplätze wandern laut Haarbauer lediglich in die Syker Filiale. Dort steige die Anzahl der Mitarbeiter insgesamt auf zwölf. Nicht eingerechnet seien die vier Auszubildenden.

Der Prokurist sieht Vorteile für die gut 1000 Kunden aus Weyhe. Die Türen der Kirchweyher OLB-Filiale stehen wöchentlich derzeit 20 Stunden offen, das Kreditinstitut in Syke sei dagegen 30 Stunden geöffnet. „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden von der neuen Aufstellung profitieren werden“, sagt Sebastian Haarbauer. „Die hohe Beratungsqualität, die unsere Kunden von uns kennen, werden wir am größeren Standort noch stärker hervorheben können.“ Er nennt ein weiteres Beispiel: Die Ansprechpartner etwa für die Baufinanzierung seien in der Hachestadt an jedem Tag persönlich erreichbar – in der Wesergemeinde geschehe dies bislang nur tageweise.

Als Grund für die Schließung nannte der OLB-Sprecher Timo Cyriacks das Bestreben des Unternehmens, größere Standorte wie in Syke zu stärken. Dort seien die Spezialisten ansässig, etwa zu den Themen Baufinanzierungen, Geldanlagen, Altersvorsorge und anderen komplexen Finanzthemen. Eine solch hohe Erreichbarkeit für die Kundenberatung können kleinere Standorte wie Kirchweyhe nicht mehr gewährleisten, so Sebastian Haarbauer.

Mit der Schließung der Filiale Kirchweyhe werden außerdem der Geldautomat und die Kontoauszugsdrucker abgebaut, ergänzt der Sprecher auf Nachfrage. Für die Bargeldversorgung böten sich den Kunden heutzutage mehrere Alternativen. Mit ihrer normalen sogenannten Girocard hätten die Kunden schon jetzt die Möglichkeit, in Supermärkten wie Rewe, Edeka, Combi, Lidl, Netto und Penny an der Kasse „gebührenfrei Bargeld abzuheben“. Das sei ebenso möglich an Tankstellen wie bei Esso und Baumärkten wie „toom“. „Viele unserer Kunden integrieren die Bargeldversorgung auf diese Weise bereits in das Erledigen ihrer Einkäufe und Besorgungen, wenn sie unterwegs sind“, sagt Sebastian Haarbauer. „Für Kunden, die das noch nicht tun, ist dies hoffentlich nur eine Frage der Gewöhnung.“

Für die alternative Bargeldversorgung müssten sich die Kunden nur umorientieren. Wer künftig seine Kontostände erfragen will, kann dies problemlos von daheim erledigen. Einerseits könne dies durch das sogenannte Online-Banking erledigt werden, doch der gute, alte Telefonanruf ist ebenfalls möglich. „Die bekannte Telefonnummer bleibt, um zum Beispiel Kontostände abzufragen. Am anderen Ende gehen Mitarbeiter unseres Kundenzentrums ran“, ergänzt Timo Cyriacks. Wie die Mitarbeiter des OLB-Kundenzentrums die Kontoinhaber von Betrügern unterscheiden? „Die OLB-Mitarbeiter sind Banker, die durch Fragen schnell herausbekommen, ob sie mit dem tatsächlichen Kontoinhaber sprechen oder nicht“, sagt Sebastian Haarbauer. Deshalb müssten die Kunden lediglich ihre Bank-Karte parat haben. Das System sei seit mehreren Jahren erprobt und funktioniere sehr gut.