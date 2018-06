WM in Russland: Regenfreies Public Viewing im Autohaus Brandt

„Endlich ist die fußballlose Zeit beendet“

+ © Schritt Günther von Ahsen und Bernd Bielefeld (r.) betreiben viel Aufwand und laden Gäste ein, Deutschland-Spiele zu sehen. © Schritt

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Mit einem enormen technischen Aufwand und einer neuen Projektionsanlage wollen Günther von Ahsen und Bernd Bielefeld von der Geschäftsleitung des Autohauses Brandt in Weyhe in ihrer Fahrzeughalle alle Deutschland-Spiele übertragen. Die Unternehmer freuen sich auf die bevorstehende FIFA-Weltmeisterschaft in Russland. „Endlich ist die fußballlose Zeit beendet“, so von Ahsen.