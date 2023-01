Weyhe: Ausschuss stimmt im Schnelldurchlauf für Sport- und Kultur-Haushalt

Von: Dierck Wittenberg

Dem Kunstrasenplatz in Sudweyhe will die Gemeinde nach 18 Jahren einen neuen Belag spendieren. © Wittenberg

Bei den Weyher Haushaltsberatungen hat der Entwurf für Sport und Kultur keinen Diskussionsstoff geboten. Der Ausschuss gab ihm ohne Einwände grünes Licht. Investitionen plant die Gemeinde bei LED-Flutlichtern und dem Kunstrasenplatz in Sudweyhe.

Weyhe – Kommunalpolitik in Rekordzeit: Nachdem der Rat der Gemeinde Wehye vor Weihnachten die Tagesordnung innerhalb einer guten Viertelstunde abgehakt hatte, folgte am Donnerstagabend eine noch kürzere Sitzung. Dieses Mal war es der Ausschuss für Sport und Kultur, der um 18.45 Uhr wieder auseinanderging und damit noch zwei Minuten früher als der Rat. „Das war die schnellste Haushalts-Ausschusssitzung, die ich in der Gemeinde hatte“, sagte die Vorsitzende Annika Bruck (Grüne) in ihrem Schlusswort.

Die Sitzung war Teil der Haushaltsberatungen, für die innerhalb von zwei Wochen alle fünf Fachausschüsse zusammenkommen. Den vorläufigen Abschluss wird der Ausschuss für Finanzplanung und allgemeine Verwaltung am Donnerstag, 26. Januar, bilden. Die Ratssitzung, bei der der Haushaltsbeschluss fallen soll, ist für den 22. Februar vorgesehen.

Im Sport- und Kultur-Ausschuss gab Fabian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs Bildung und Freizeit, einen Überblick über das Zahlenwerk, den Teilhaushalt für Kultur, Bibliothek und Sport. Der Entwurf für Schulen, Kindertagesstätten und Jugend hat ein deutlich größeres Volumen und ist kommende Woche an der Reihe. Für den gesamten Fachbereich sind rund 10,5 Millionen Euro im Ergebnishaushalt vorgesehen. Davon entfallen 878.500 Euro auf Kultur und Bibliothek, 2,21 Millionen auf den Sport.

Diese Beträge kommen auch durch die sogenannte interne Leistungsverrechnung zustande, wie Fabian von Weyhe erläuterte: Der Fachbereich Bau und Liegenschaften legt Kosten für Immobilien und Infrastruktur auf andere Fachbereiche um. Beim Sport macht das von Weyhe zufolge einen erheblichen Anteil von 1,82 Millionen Euro aus.

Per Tortendiagramm zeigte von Weyhe, wie sich die Aufwendungen verteilen (inklusive besagter internen Leistungsverrechnung). Demnach nehmen die Sportstätten den Löwenanteil von 46 Prozent ein, gefolgt von den Bädern mit 24 und der Bibliothek mit 18 Prozent. Die übrigen sieben Tätigkeitsfelder weisen demgegenüber Anteile von jeweils einem bis drei Prozent auf.

Und schließlich zählte von Weyhe Projekte und Themen in Sport und Kultur auf. Hier verwies er unter anderem auf die „neuen Räumen in der Kulturscheune, die sich bestens eignen für Veranstaltungen“ und das bevorstehende Fest zum 150-jährigen Bestehen des Kirchweyher Bahnhofs. Auch die Anschaffung von Skulpturen und die Suche nach dafür geeigneten Standorten gehören zu den Aufgaben. Wobei Sondermittel für Skulpturen eingeplant seien, die aus dem Holz der gefällten Lahauser Wilhelmseiche entstehen sollen.

Die größeren Investitionen in diesem Fachbereich entfallen indes auf die Sportstätten. Mit 420.000 Euro ist der Kunstrasenplatz am Sportnebenzentrum (SNZ) Sudweyhe der größte Einzelposten. Der Platz soll 2023 einen neuen Belag erhalten, weil der alte 18 Jahre alt sei und unter anderem einige großflächige Löcher aufweise, erläuterte Fabian von Weyhe auf Anfrage dieser Zeitung. Sonst würden mehrere einzelne, teure Reparaturen anstehen.

Wie aus der Sitzungsvorlage ferner hervorgeht, will die Gemeinde weiter in LED-Flutlichter investieren. Nachdem Platz sechs der Zentralsportanlage (ZSA) und das SNZ Melchiorshausen bereits umgerüstet worden waren, sollen dieses Jahr die anderen Plätze der ZSA, das SNZ Sudweyhe, der Schulsportplatz in Sudweyhe und das SNZ Dreye folgen, so Meike Schriefer vom Fachbereich Bau und Liegenschaften – womit alle bisherigen Flutlichtanlagen auf Fußballplätzen auf LED umgerüstet seien.

In der Sitzung am Donnerstag regte Annika Bruck an, die Investitionsliste und dann das Produktbuch (der Teilhaushaltsentwurf mit den einzelnen Verwaltungsleistungen) durchzugehen und gegebenenfalls Fragen zu klären. Zu Wort meldete sich jeweils: niemand. Weil auch keine Änderungsanträge eingegangen waren, konnte man zur Abstimmung übergehen, die einstimmig für den Teilhaushalt ausfiel.

„Das ist sicherlich Ihrer guten Arbeit geschuldet“, sagte die Ausschuss-Vorsitzende an die Verwaltungsmitarbeiter gerichtet. Sie dankte ihnen und Bürgermeister Frank Seidel für eine gute Vorarbeit. Da sonst nur formale Punkte auf Tagesordnung standen, ging es kurz darauf nach Hause.