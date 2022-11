Ansturm auf Bibliotheksausweise in der Kulturscheune Leeste

Von: Dierck Wittenberg

Andrang: Die Kulturscheune in Leeste, hier bei der Eröffnung mit geladenen Gästen am 1. Oktober 2022, kommt auch beim allgemeinen Publikum gut an, wie die Anmeldezahlen der Bibliothek zeigen. © Sigi Schritt

Publikumsmagnet Kulturscheune: Die Mitarbeiter kommen kaum mit dem Ausstellen neuer Bibliotheksausweise hinterher. Außerdem Themen im Kultur-Ausschuss: das Freibad und der Madona-Austausch.

Weyhe – Seit Anfang Oktober ist die Kulturscheune am Henry-Wetjen-Platz keine Baustelle mehr, sondern der neue Standort von Bibliothek und Volkshochschule. Dabei war der Neubau stets auch als Treffpunkt und kulturelles Zentrum vorgesehen. Dieses Konzept scheint aufzugehen, wie die Zahlen zum Eröffnungsmonat nahelegen, die am Donnerstag im zuständigen Fachausschuss vorgestellt wurden.

Die Präsentation im Ausschuss für Sport und Kultur übernahm Tobias Philipp aus dem Bibliotheksteam, der eingangs einen kurzen Film von der Eröffnung am 1. und 2. Oktober zeigte. „Es war ein fulminantes Wochenende“, laute seine Zusammenfassung. Rund 3000 Besucher hätten am Sonntag den Tag der offenen Tür genutzt. Auch nach der Eröffnung war das Interesse Philipps Zahlen zufolge groß. Der Oktober sei „ein sehr guter Monat für die Bibliothek und die Kulturscheune gewesen“, befand er mit Blick auf Ausleihen, Neuanmeldungen und die Besucherzahlen.

16.000 Besucher und 535 neue Bibliotheksausweise im Eröffnungsmonat der Kulturscheune

Vor dem Umzug von der KGS Kirchweyhe in die deutlich geräumigere Kulturscheune hatten die Mitarbeiter 21 .000 Bücher und 4000 weitere Medien in die Hand genommen, um den Bestand auf das neue Ausleih-System in Selbstbedienung vorzubereiten. Die Selbstverbucher seien „sehr positiv aufgenommen“ worden, sagte Philipp. Man habe im ersten Monat aber auch Hilfestellung leisten müssen. „Weitestgehend“ über diese Geräte seien im Oktober 7654 Ausleihen zusammengekommen – ein Plus von 65 Prozent gegenüber Vor-Corona-Zeiten.

Durch die Selbstausleihe habe das Personal mehr Zeit für Beratung und das Ausstellen von Ausweisen – und die ist wohl auch nötig. 535 Neuanmeldungen habe es im Oktober gegeben. „Das ist richtig viel“, betonte Philipp. Sonst habe man „im mittleren zweistelligen Bereich“ gelegen. Das bestätigte Hedda Stock, bei der Gemeinde für Kulturarbeit, Städtepartnerschaften und Bibliotheken zuständig: „Im Moment sind wir hauptsächlich damit beschäftigt, Ausweise auszustellen“, antwortete sie auf die Frage von Lara Meyer (SPD) nach einem Veranstaltungskalender. Stock verwies aber auf kommende Veranstaltungen.

Im Moment sind wir hauptsächlich damit beschäftigt, Ausweise auszustellen.

Da die Diebstahlsicherungen an den Ein- und Ausgängen die Besucherzahlen erfassen, konnte Philipp hier ebenfalls Daten präsentieren. 16.000 Besucher seien es im ersten Monat (inklusive der Eröffnung) gewesen.

Begeisterung unter den Mitgliedern des Kultur-Auschusses

In den Wortmeldungen der Ausschussmitglieder kam Begeisterung zum Ausdruck, der sich die Ausschuss-Vorsitzende Annika Bruck (Grüne) anschloss: „Ich bin jeden Tag begeistert“, sagte die Leesterin. Das Buch als gedrucktes Medium sei nicht verloren, sondern habe einen sozialen Charakter, was sich auch architektonisch in der Kulturscheune zeige, merkte Dennis-Kenji Kipker (CDU) an. Jürgen Borchers (SPD) sprach von einem „absoluten Highlight“ und äußerte Vorfreude auf den fertiggestellten Henry-Wetjen-Platz. Wiebke Wildemann (Grüne) bescheinigte der Kulturscheune zugleich Großstadtflair und Gemütlichkeit.

Die Tagesordnung sah zwei weitere Sachstände vor. Wie berichtet, haben die Besucherzahlen des Freibads 2022 wieder ein Niveau wie vor der Pandemie erreicht – wenn man berücksichtigt, dass die Saison durch einen späteren Start vier Wochen kürzer als sonst war. Das spiegelte sich in den Zahlen wider, die Bad-Betriebsleiter Markus Kuske dem Ausschuss vorlegte. Allerdings war der Abstand zu 2019 bei den Saisonkarten deutlich größer als bei den Einzelkarten. Hier hätten die Unsicherheit angesichts der Corona-Lage und die kürzeren Öffnungszeiten eine Rolle gespielt, vermutete Kuske.

Kommunalpartnerschaft Weyhe-Madona: Positive Bilanz mit kritischen Anmerkungen

Hedda Stock zog nach dem jüngsten Besuch aus Madona – bei dem das 30-jährige Bestehen nachgefeiert wurde – eine Bilanz zur Kommunalpartnerschaft. Stock hob den Kunstaustausch mit neun lettischen Künstlern hervor und dass eine Verjüngung eingeleitet worden sei.

Antje Mühlenstedt-Meko vom Förderverein Weyhe-Madona monierte indes, dass ihr Gast, eine junge Lettin, den Besuch „nur als Bed and Breakfast“ und zum Shoppen genutzt habe: „Ich hoffe, dass das nicht noch mal vorkommt.“ Ferner berichtete die Lehrerin, sich für die Jugendarbeit und Schüleraustausche einzusetzen. Aber während im Sommer ein Jugendcamp mit dem französischen Coulaines geplant sei, finde sie in Madona keinen Ansprechpartner. Sie sprach sich zudem für eine intensiviere Zusammenarbeit zwischen Förderverein und Gemeinde aus – so „dass ihr weniger Arbeit habt und wir mehr“. Ein Austausch-Teilnehmer kritisierte vom Zuschauerrang aus den „einzigen schlechten Aspekt“: dass die Gastfamilien beim Ausflug ans Wattenmeer nicht mit dabei waren.

Schließlich war auch ein lettisches Gastgeschenk Thema: eine hölzerne Uhr mit Gravur zum 30-Jährigen der Partnerschaft. Falk Brozio (SPD) plädierte dafür, die Uhr im Raatssaal aufzuhängen: „Die könnte hier ganz gut reinpassen.“