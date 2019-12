Wette rund um den Lebenssaft

Blutspende: Bürgermeister schiebt DRK-Messlatte weiter nach oben

+ Unterstützt die Wette des DRK: Bürgermeister Frank Seidel (l.). Ingrid Söfty bringt mit Simon Robert (2.v.r.) und Werner Wittrock Verstärkung mit. Foto: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. „Ungewöhnliche Termine, erfordern ungewöhnliche Aktionen“, sagt Ingrid Söfty. Sie hat sich eine Wette mit Bürgermeister Frank Seidel einfallen lassen, um möglichst viele Menschen am Sonntag, 29. Dezember, zur Blutspende in die KGS Kirchweyhe zu locken. Die Vorsitzende des DRK Kirchweyhe wettet, dass an jenem Tag die beiden Blutspendeteams aus Springe in der Zeit von 10 bis 15 Uhr 260 Menschen den Lebenssaft abzapfen werden. Der Verwaltungschef hält dagegen. Er wettet, dass mehr Bürger zur Blutspende kommen. Weyhe habe gute Erfahrungen mit Wetten gemacht – die des NDR bei der Sommertour hat die Wesergemeinde schließlich gewonnen. Man müsse sich aber am Sonntag nicht als Bäcker, Bauer oder Müllersmann verkleiden, scherzt Seidel. Gelingt es ihm nicht, mehr Menschen zur DRK-Aktion zu bitten, wird er im nächsten Jahr einen Dienst an der Büfett-Ausgabe des DRK übernehmen. Söftys Wetteinsatz, den sie aus eigener Tasche bestreiten will: Die DRK-Vorsitzende will am Himmelfahrtstag Popcorn an Kinder verteilen. Egal, wie das Rennen ausgeht, es gewinnen das Deutsche Rote Kreuz und die Menschen, so Seidel.