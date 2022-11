Wettbewerb für Leisterplatz im Weyher Bau-Ausschuss vorgestellt

Von: Dierck Wittenberg

Die Gaststätte Amelung wird vermutlich im kommenden Jahr für die Neugestaltung abgerissen. © Wittenberg

Wie wird der neue Leisterplatz im Leester Ortskern aussehen? Diese Frage soll ein Städtebau-Wettbewerb beantworten, der im Weyher Bau-Ausschuss vorgestellt wurde.

Weyhe – Im Sommer des nächsten Jahres soll erkennbar sein, wie der neue Leisterplatz aussehen soll. Mit einer Vorstellung im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt wurde am Donnerstagabend der Wettbewerb zur Umgestaltung eingeläutet. „Endlich geht’s auch hier weiter“, sagte der Gemeinde-Projektmanager Christian Silberhorn zum Auftakt.

Nach dem Henry-Wetjen-Platz und dem Areal Bahnhof/Ladestraße rückt damit das dritte Sanierungsgebiet im Leester Ortskern in den Fokus. Im Zentrum des rund drei Hektar großen Bereichs westlich der Leester Straße steht die ehemalige Gaststätte Amelung. Er umfasst aber auch die Esso-Tankstelle im Norden und den Rewe-Markt im Süden. Hier sind laut Silberhorn Veränderungen zu erwarten: Die Tankstelle werde „irgendwann nicht mehr sein“. Beim Supermarkt seien Investitionen geplant.

Der Bereich des Städtebau-Wettbewerbs umfasst etwa drei Hektar. Grafik: Gemeinde Weyhe © Grafik: Gemeinde Weyhe

Dies erwähnte Silberhorn im Zusammenhang mit der Änderung des Bebauungsplans „Ortskern Leeste I“. Die werde Teil einer zweiten Phase sein, die in der zweiten Hälfte 2023 beginnen werde. Hierzu gehören außerdem die Planung und Umsetzung eines Modellprojekts für ökologisches Bauen und das Verfahren für den Leisterplatz selbst. Der städtebauliche Wettbewerb markiert die erste Phase, dessen Ergebnisse dienten zur Vorbereitung der zweiten.

Die Betreuung des Wettbewerbs hat das Bremer Büro „p+t planung“ übernommen. Mit Käthe Protze und Anna Clauberg waren die beiden zuständigen Mitarbeiterinnen des Planungsbüros zu Gast. Protze bot den Ausschuss-Mitgliedern und Zuhörern einen ersten Überblick. Kernbestandteil sei der neue Leisterplatz, der neu gestaltet und dessen Aufenthaltsqualität „sehr stark angehoben“ werden solle. Laut Protze werde es im Wettbewerb unter anderem um die Frage gehen, wie auf Flächen gebaut werden soll.

Die promovierte Landschaftsplanerin kündigte an, dass man bis zu fünf verschiedene Büros mit städtebaulichen Entwürfen beauftragen werde. Der Zeitplan sieht vor, die Unterlagen im ersten Quartal 2023 zu verschicken. Zwölf Wochen danach sollen die Entwürfe eingehen. Eine Sitzung der – noch nicht gefundenen – Jury ist für Juni geplant.

„Wir sind noch ganz in der Vorbereitung“, hatte Protze eingangs betont. Dies verband sie, ähnlich wie vor ihr Christian Silberhorn, mit der Aufforderung an die Ratsmitglieder, Inhalte und mögliche Kriterien einzubringen. Sie würden in die Wettbewerbsunterlagen eingehen.

Ulrike Buck (Grüne) schlug direkt vor: „So wenig versiegeln wie nötig, so viel Grün wie möglich.“ Als konkretes Kriterium nannte sie einen Grün-Anteil von zehn bis 20 Prozent. Über genaue Prozentzahlen müsse man später reden, antworteten fast wortgleich Rainer Zottmann (SPD) und Ingrid Söfty (CDU) – bei grundsätzlicher Zustimmung. „Die Leester Straße, das wird noch ein Knackpunkt“: So fasste Söfty einen weiteren Aspekt zusammen. Denn die Leester Straße ist eine Kreisstraße – sodass eine Fußgängerquerung oder stärkere Geschwindigkeitsbegrenzung nicht ohne Weiteres möglich sind. Franziska Schwarz-Beck (FDP) mahnte, die Anwohner möglichst gut zu informieren, „damit die nicht vor vollendeten Tatsachen stehen“.

Während der Bericht zum Städtebau-Wettbewerb dem Ausschuss nur zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde, kam das Thema „Agroforst“ zur Abstimmung. Wie berichtet, hatte die CDU einen Antrag für dieses System der Landnutzung eingebracht, das Land- und Forstwirtschaft verbindet. Allerdings fiel sie damit durch. „Das Thema ist gut, aber was hat unsere Gemeindeverwaltung damit zu tun?“, fragte Ulrike Buck. Rainer Zottmann betonte, dass es sich bei der Entscheidung für Forstwirtschaft um eine privatwirtschaftliche Angelegenheit handele: „Das müssen die Landwirte selber bewerten.“

Dass die Gemeindeverwaltung „sich um Flächen für die Nutzung von Agroforstwirtschaft bemüht“: Diese Formulierung im Antrag hatte zum Eindruck geführt, dass es hier um die Erschließung durch die Gemeinde gehe. Darum gehe es nicht, stellte Claus-Peter Wessel klar. Gleichwohl stimmten nur die vier Mitglieder seiner CDU-Fraktion für den Antrag.