Wertschätzung für die Einsatzkräfte

Vertreter der Gemeinden Stuhr und Weyhe und Politiker besuchen DRK und Polizei

+ Stippvisite in der DRK-Wache. - Foto: Schritt

WEYHE / STUHR - Es zählt zur Tradition, dass an Heiligabend Repräsentanten der Gemeinden Stuhr und Weyhe und Abgeordnete die Polizei- und DRK-Wache besuchen, um Tüten mit süßem Inhalt zu übergeben. Mit der Stippvisite an Heiligabend wollen die Besucher die Arbeit der Einsatzkräfte wertschätzen.

Für den Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig (CDU), für die Landtagsabgeordneten Luzia Moldenhauer (SPD) und Volker Meyer (CDU), den Bürgermeister Niels Thomsen sowie für die Vertreter des Weyher Bürgermeisters, Frank Seidel (SPD) und Ingrid Söfty (CDU), war es der letzte Weihnachtsbesuch in der DRK-Wache am Henry-Wetjen-Platz. Im nächsten Jahr zieht sie nach Angelse um. Dann wird der Leiter der Wache, Frank Diephaus, die Gäste im nächsten Jahr dort erwarten. Nach einigen freundlichen Worten zog der Tross zur Polizei.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Holger Baur, Einsatz- und Streifendienstleiter, dass die Beamten in den ersten Monaten fast jede Nacht komplett ausgebucht waren. Denn die Streifenbesatzungen begleiteten zahlreiche Windenergietransporte. Die Politik reagierte und vertraute die Begleitung speziell ausgebildeten Mitarbeitern der Transportfirmen an, die als „Hilfspolizisten“ fungierten. Das brachte eine spürbare Entlastung, so Baur. Die Volksvertreter fragten nach, wieviele Überstunden teilweise aufgelaufen sind. „Bei mir sind es 60“, antwortete eine Polizeikommissarin. Andere hätten eine dreistellige Zahl, so Baur. Da Frauen sich für die Familienplanung beurlauben, hat eine Dienststelle bei einem Frauenanteil in Weyhe von 30 Prozent möglicherweise Personal-Schwierigkeiten. Volker Meyer schlägt vor, den Personalschlüssel anders zu bewerten. Lucia Moldenhauer möchte, dass die weiblichen Beamten ihre Wünsche formulieren sollten. - sie