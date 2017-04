Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit

Weyhe - Sie freuen sich und der Bürgermeister freut sich mit. Seinen persönlichen Dank hat Andreas Bovenschulte am Dienstagabend im Rathaus bei der Vergabe der Ehrenamtskarten geäußert. Bovenschulte lobte das Engagement der Frauen und Männer und hob die Wichtigkeit der freiwilligen kommunalen Arbeit hervor.

Für den Bürgermeister ist die Ehrenamtskarte ein weiterer Baustein im ehrenamtlichen Spektrum der Gemeinde, die Wertschätzung verdiene. In Weyhe hatten sie jetzt 34 Bürger beantragt. Für die Gemeinde war es die zweite Auszeichnung. Um in den Genuss dieser Ehrung zu kommen, müssen die Antragsteller im Jahr mindestens 250 Stunden ehrenamtliche Arbeit verrichten. Die personalisierte Karte ist mehr als nur ein Dankeschön. Sie ist auch ein konkreter Helfer im Alltag. So erhalten die Karteninhaber beispielsweise in kommunalen Einrichtungen wie Bädern einen verbilligten Eintritt. Rabatte gibt es auch in Geschäften, die sich als Kooperations-Partner der Gemeinde ausweisen. Die Karte gilt in Niedersachsen und Bremen.