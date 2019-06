Leester Werbegemeinschaft bietet Rallye zum 41. Mal an

Leeste – Rund 700 Teilnehmer der Fahrradrallye haben am Sonntagnachmittag auf dem Schützenplatz in Leeste gehofft, einen der vielen Preise der Werbegemeinschaft zu gewinnen. Insgesamt hat Carsten Hauch, Vorsitzender der Händlergemeinschaft, mit weiteren Helfern 140 Gewinne verteilt, darunter ein Fahrrad und ein E-Bike. Schließlich lautete das Motto: „Machen Sie den 16. Juni zu einem gesunden Tag ohne Auto.“

Carsten Hauch ist mit der Resonanz zufrieden, obgleich im Vergleich zum Vorjahr 100 Teilnehmer weniger den Rundkurs absolvierten.

Bereits zum 41. Mal ist die Fahrradrallye über die Bühne gegangen. Dieses Ereignis gibt es seit 1978. In diesem Jahr erhielten die Teilnehmer in 45 Geschäften die begehrten Stempel für ihre Teilnehmerkarte. Vor den Läden waren Tische aufgebaut, an denen Mitarbeiter und Helfer saßen, ausgestattet mit Stempeln. Für die Radtour standen den Teilnehmern vier Stunden zur Verfügung.

Zum zweiten Mal dabei war auch die Feuerwehr Leeste. Sie verteilte sogar Wasserflaschen mit ihrem Logo.

Die Route führte durch die gesamte Gemeinde, über die Syker, die Seckenhauser und die Bremer Straße bis hin zur Geschwister-Scholl-Straße. Start und Ziel waren auf dem Schützenplatz in Leeste.

Parallel zur Veranstaltung feierten die örtlichen Schützen ihr Vereinsfest. Der Festumzug kreuzte sich mit dem Ende der Rallye auf dem Schützenplatz. Während die Schützen im Zelt fröhliche Lieder anstimmten, begann auf der Fläche davor die Verteilung der Preise an die Radfahrer.

bos