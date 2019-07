Weyher Theater spielt musikalische Komödie „Im weißen Rössl“

Weyhe – Die musikalische Komödie „Im weißen Rössl“ feiert am Freitag, 23. August, 20 Uhr, Premiere im Weyher Theater. Darum geht es: Das Hotel „Zum weißen Rössl“ am Wolfgangsee ist ein beliebtes Ziel für Menschen, die sich erholen und die Ruhe der Berge genießen wollen.

Aber wenn so viele skurrile Gäste auf einmal anreisen, dann kann es schon zu einigen komödiantischen – und sehr musikalischen – Verwirrungen kommen. Oberkellner Leopold ist hoffnungslos verschossen in seine Chefin Josepha – die aber scheint ihn gar nicht zu beachten. Aber wenn der Rechtsanwalt Dr. Siedler erscheint, dann wird Josepha ganz weich – und Leopold platzt vor Eifersucht.

Der temperamentvolle und ständig aufbrausende Fabrikant Wilhelm Giesecke, aus Berlin angereist, hat dagegen noch ein Hühnchen mit dem Rechtsanwalt zu rupfen, während seine Tochter Ottilie Dr. Siedler mehr als sympathisch findet. Der gelehrte Professor Hinzelmann und sein Töchterchen Klärchen wollen sich beim Wandern erholen. Aber als Klärchen den umtriebigen Sigismund Sülzheimer kennenlernt, rückt das Wandern ein wenig in den Hintergrund. Bedauerlicherweise ist dieser Sigismund auch noch der größte Feind von Wilhelm Giesecke.

Als dann auch noch Kaiser Franz Joseph I. gerade in dem Moment sein Kommen ankündigt, als Leopold in einem Eifersuchtsanfall kündigt, scheint das Chaos nicht mehr aufzuhalten zu sein.

1930 in Berlin uraufgeführt, ist „Im weißen Rössl“ ein Klassiker des Musiktheaters. Die Geschichte sei so komödiantisch pointiert, die Charaktere so lebendig und mitreißend, die Musik so melodienselig, dass man sich dem Charme dieses Stücks einfach nicht entziehen könne, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. „In unserer Fassung werden wir ebenso großen Wert auf die Komödie wie auf die Songs legen, die vielen sofort im Ohr sein dürften: Ob ,Die ganze Welt ist himmelblau’ oder der Titelsong – diese Ohrwürmer wird man noch singen, wenn man unser Theater schon längst wieder verlassen hat“, so die Veranstalter.