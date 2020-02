Wenn Opa im siebten Himmel schwebt

Opa Jacobs sorgt mit seiner Verliebtheit für einiges Chaos in seiner Familie. Foto: Jantje ehlers

Lahausen – Die Lahauser Bühne feierte mit der plattdeutschen Komödie „Keen Tiet för Opa“ am Sonntag eine glänzende Premiere. Die Aula der Grundschule Lahausen war ausverkauft, als Dididoktor Heumann sie musikalisch eröffnete und gemeinsam mit den Besuchern „Dat du mien Leevsten Büst“ sang.

Als sich der Vorhang hob, saß Opa Jacobs (Joachim Kriesten) allein in der hellen Wohnstube, pflegte seine Wehwehchen und klagte darüber, dass niemand Zeit für ihn hatte. Sein Sohn Cassen (Guido Weckes) musste zur Baustelle, Schwiegertochter Gerda (Rebecca Ibendorf) hatte im Haushalt zu tun und sein Enkel Gerd (Jann Kassens) wollte zum Yogakurs. Gut, dass die Austrägerin (Inge Scholz) ihm an diesen Morgen die SovD-Mitgliederzeitung vorbeibrachte und ihn auf einige Bekanntschafts-Inserate aufmerksam machte.

Opa Jacobs schrieb auf ein Inserat und lernte so die ehemalige Sportlehrerin Elvira (Ute Thaden) kennen, und auch der letzte Zuschauer hatte schnell erkannt, dass diese flotte Dame es nur auf Opas Geld abgesehen hatte. Nur Opa Jacobs nicht, denn der schwebte im Siebten Himmel. Schnell hatte sie ihm eine gemeinsame Urlaubsreise nach Teneriffa aufgeschwatzt und Opa war selig, ging mit ihr Schwimmen und meldete sich beim Putzbüdel an, um wieder etwas Farbe in sein schütteres graues Haar zu bekommen.

Die Familie war entsetzt, denn Opas Geld hatte man schon zur Finanzierung des neuen Hauses eingeplant. Jetzt musste der windige Makler Bernd Behrens (Ingo Becker) einen Kredit gewähren. Das tat er gern, denn er hatte es nicht nur auf Opas nicht unerhebliche finanzielle Reserven, sondern auch auf dessen Schwiegertochter abgesehen.

Es entwickelte sich das von den Besuchern erwartete Durcheinander mit einem Opa im Mittelpunkt, der plötzlich völlig aufblühte. Es war eine Paraderolle für Joachim Kriesten, die er mit vollem Körpereinsatz und gelungener Situationskomik auf die Bühne brachte. Die Verwandlung des alten, gebrechlichen Großvaters in einen eleganten Gastgeber und knackigen Seniorensportsmann gelang ihm mühelos.

Aber auch die anderen Darsteller bekamen oft Beifall auf offener Szene, weil sie so überzeugend in ihre Rollen geschlüpft waren. Aber Beifall gab es nicht nur für gelungene Szenen, sondern oft auch für nachdenkenswerte Lebensweisheiten, die in den Dialogen überzeugend ausgesprochen wurden.

Natürlich gab es das erwartete Happy-End, auch wenn der Weg dorthin sowohl für Opa Jacobs als auch für Elfi, die Enkelin der ehemaligen Sportlehrerin (Nelli Kassens) sehr schmerzhaft war. Opas Spruch „Allens hett siene Tiet, un ick bin ja noch nich dood“, mit dem er seine Erben zur Verzweiflung gebracht hatte, galt auch für ihn selbst. Und jetzt verbringt er seinen Urlaub statt auf Teneriffa eben auf Spiekeroog. Aber nicht allein, denn Dora, seine neue Bekanntschaft begleitet ihn und leistet ihm dort Gesellschaft. Es gab sehr viel Beifall für diese gelungene Premiere, und dieser Applaus galt auch dem Regisseur Detlef Plate, der Souffleuse Christa Budelmann und den vielen weiteren Helferinnen und Helfern hinter der Bühne und in der Technik. bt