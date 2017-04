Wenn die Schulden sich zu einem Berg auftürmen

Schuldnerberater Kieseljow betreut Rentner und junge Leute

Schuldenfalle Handy: Besonders bei jüngeren Menschen sind Mobilfunkverträge die Hauptverursacher.

Weyhe - Von Detlef Voges. Die Menschen, die zu Alexander Kieseljow kommen, haben Sorgen. Die sind oft so massiv, dass Kieseljow die letzte Chance auf eine Besserung darstellt. Der Jurist ist Insolvenz- und Schuldnerberater. Seine Hilfe bietet er kostenlos in regelmäßigen Beratungen in Weyhe an. Heute von 14 bis 18 Uhr im Rathaus, Zimmer 201.