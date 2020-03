Wenn die Osterfeuer brennen sollen

Bis zu 80 Osterfeuer pro Jahr verzeichnete die Gemeinde Weyhe in den vergangenen Jahren. Im Interesse der Reduzierung von Feinstaub und CO2 sei der Gemeinde an einer Verringerung der Osterfeuer gelegen. Foto: rainer jysch

Kirchweyhe - Von Rainer Jysch. Ab sofort ist es möglich, ein Osterfeuer in der Gemeinde Weyhe anzumelden. Wie das Rathaus in einer Pressemitteilung informiert, muss die Anzeige schriftlich bis spätestens zum 6. April, 15 Uhr, unter Angabe der genauen Flurbezeichnung im Fachbereich 3 (Ordnung und Soziales) oder 4 (Umwelt) vorliegen. Ein entsprechender Vordruck „Anzeige eines Brauchtumsfeuers“ wird auf der Internetseite des Rathauses bereitgestellt. Auch Merkblätter mit Hinweisen der Gemeinde und des Landesfeuerwehr–verbandes sind dort zu finden. Dabei gehe es vor allem sowohl um den Brand- als auch um den Tierschutz. Die Informationen richten sich an alle Veranstalter und Organisatoren von Osterfeuern.

„Ich empfehle, aufgrund des zu erwartenden Funkenflugs die Abstände beispielsweise zu baulichen Anlagen mit brennbaren Baustoffen, Wäldern und öffentlichen Verkehrsflächen noch weiter zu fassen, als dies in den Merkblättern steht“, rät Detlef Plate aus dem Fachbereich Ordnung und Soziales. Bei starkem Wind oder Sturm sei das Verbrennen untersagt. „Ein Brauchtumsfeuer dient ausdrücklich nicht der Abfallentsorgung“, weist er auf einen wichtigen Punkt hin. So seien das Ablegen und Verbrennen von Sperrmüll, Reifen, behandeltem Holz und sonstiger Abfälle nicht erlaubt. „Nach der Anmeldung eines Osterfeuers werden wir uns mit den Organisatoren in Verbindung setzen und auch kontrollieren, ob die Vorgaben eingehalten werden“, sagt er. Bei Nichteinhaltung der Auflagen, werde das Abbrennen auf der Grundlage des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts untersagt, so Plate.

In der Vergangenheit wurden nach Angaben des Rathauses bei der Gemeinde Weyhe durchschnittlich rund 80 Osterfeuer pro Jahr angezeigt. Mit Beschluss vom 3. Juli 2019 hat der Rat der Gemeinde den Klimanotstand erklärt. Beim Verbrennen von pflanzlichen Materialien werde eine große Menge Feinstaub und CO2 freigesetzt. Insbesondere die Freisetzung von CO2 fördere die Klimaerwärmung. „Unser Interesse ist, die Zahl der Osterfeuer deutlich zu verringern. Das wäre ein echter Beitrag der Gemeinde Weyhe, der Klimaerwärmung entgegenzuwirken“, erklärt Detlef Plate. Er empfiehlt den Anmeldenden, sich statt der Veranstaltung eigener Feuer, den von den Ortsfeuerwehren organisierten Osterfeuern anzuschließen. Insbesondere das Leester Feuer auf dem Mühlenkamp-Gelände habe sich nicht zuletzt dank der großen Feuerräder zu einem echten Besuchermagneten in der Region entwickelt.

„Mitte April befinden wir uns mitten in der Brut- und Setzzeit. Viele Vogelarten nutzen derartige Reisighaufen gerne als Brutstätte“, erklärt Ulf Panten vom Fachbereich Umwelt. Er weist im Interesse des Artenschutzes auf die Notwendigkeit des Umschichtens hin. „Damit Jungtiere nicht qualvoll in den Flammen umkommen, sollte das Brennmaterial möglichst spät zusammengetragen und vor dem Anzünden vorsichtig umgeschichtet werden“, empfiehlt er den für das Feuer verantwortlichen Personen. Falls sich bereits Nester in den Osterfeuerhaufen befinden, sei das Abbrennen aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht gestattet, so Panten.

Sollte ein Abbrennen des Osterfeuers aufgrund der Witterung an den Osterfeiertagen nicht möglich sein, sei das Brennmaterial ordnungsgemäß zu entsorgen, teilt das Rathaus mit. Ein Abbrennen dieser Haufen nach den Ostertagen sei nicht zulässig.