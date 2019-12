Wenn Jesus nach Leeste gekommen wäre

Kleiner Sensationsfund / Ausgrabungen werden im nächsten Jahr ausgedehnt

+ Die gefundenen Scherben werden auf ihr Alter untersucht. Fotos: sigi schritt

Leeste - Von Sigi Schritt. Siedlungsreste aus dem frühen neunten Jahrhundert haben Archäologen vor einigen Jahren zwischen Schulstraße, Papengrenze und Leester Straße in Weyhe gefunden. Das berichtete Friedhelm-Wilhelm Wulf, Referatsleiter beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover. Was kürzlich die Archäologin Nadja Lüdemann als Grabungsleiterin ein paar Hundert Meter weiter gefunden hat, gleiche einer kleinen Sensation, findet der Referatsleiter.