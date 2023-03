Grüne setzen sich in Weyhe für Wassserversorgungskonzept ein

Von: Sigi Schritt

Befinden sich am Zulauf des Leester Mühlenkampsees: Dr. Ulrike Buck und Jörn Rosenthal. Sie sorgen sich um das Wasser. © Sigi Schritt

Was passiert, wenn das Wasser so knapp wird, dass die Harzwasserwerke aus ihren Brunnen zum Beispiel in Weyhe, Stuhr und Syke kaum noch Trinkwasser für die Region fördern können?

Weyhe – Ein Szenario, das sich die Weyher Ratsmitglieder Dr. Ulrike Buck und Jörn Rosenthal (Grüne) nicht vorstellen wollen: Was passiert, wenn das Wasser so knapp wird, dass die Harzwasserwerke aus ihren Brunnen zum Beispiel in Weyhe, Stuhr und Syke kaum noch Trinkwasser für die Region fördern können? Der 2019 ausgetrocknete Hombach hat den Blick der Politiker geschärft: auf das Grundwasser, auf die Weser, den Wieltsee, aber auch auf die Gewässer Ochtum, Hache, Hombach, Gänsebach sowie Leester Mühlbach.

Die Wasserversorgung müsse aus Sicht der Grünen ganzheitlich betrachtet werden. Die Grünen wollen einerseits die Wasserversorgung für Trinkwasser, Landwirtschaft und Gewerbe sicherstellen, andererseits aber auch die negativen Auswirkungen auf Natur und Umwelt reduzieren. Deshalb haben die Grünen kürzlich einen Antrag gestellt, der die Gemeinde verpflichten soll, ein Wasserversorgungskonzept zu diesem Thema zu erstellen. Dafür hat die Politik 300 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Verschiedene Maßnahmen sollen entwickelt werden.

Damit der Hombach nicht wieder austrocknet

Was sich die Grünen wünschen? Sie wollen, dass ein Gewässer wie der Hombach nicht wieder austrocknet. Ziel sei es, das Wasser in den Bächen mäandrieren zu lassen, um die Fließgeschwindigkeit zu verringern. Es sei einfacher, Gewässerschleifen zu bauen, wenn die Grundstücke der Gemeinde gehörten, sagen Dr. Ulrike Buck und Jörn Rosenthal. Deshalb könnte die Gemeinde im Rahmen des Gewässerentwicklungskonzeptes zum Beispiel ufernahe Grundstücke erwerben.

Wasser sei ein schützenswertes Gut, das in den vergangenen Jahren immer knapper geworden sei, begründen die Grünen ihren Antrag. Der Klimawandel führe zu weniger Niederschlag. Die Folge: weniger Grundwasserbildung, so die Grünen in ihrem Antrag weiter. Durch den fehlenden Niederschlag würden mehr Flächen bewässert, erklärt Ulrike Buck. Das wiederum führe zu einem deutlichen Anstieg der Wassernutzung aus Brunnen. Auch der Wasserverbrauch pro Kopf steige. Das sei die Ausgangslage.

Jörn Rosenthal erinnert daran, dass der Landkreis Diepholz im vergangenen Jahr erstmals per Allgemeinverfügung angeordnet hat, dass Gärten nur noch morgens und abends bewässert werden dürfen. Die Gründe für diese Maßnahme seien kaum in die Öffentlichkeit gedrungen, so Rosenthal. Das müsse sich ändern. Auch das sei eine Maßnahme, die im Wasserversorgungskonzept gefordert werde. Die Grünen sprachen sich für eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema Wasser aus. Damit sei nicht der Arbeitskreis Gewässerschutz gemeint, der in Weyhe nicht öffentlich tagt, stellen Buck und Rosenthal klar. Vielmehr soll die Gemeinde ein eigenes Veranstaltungsformat anbieten.

Regenrückhaltebecken auf Weyher Gebiet

Dabei sollen laut Buck Experten zum Beispiel erklären, wie jeder Bürger Wasser sparen kann. Auch solle vermittelt werden, warum es im Hochsommer sogar sinnvoll ist, die Pflanzen im Garten morgens und abends zu gießen, bei heißen Temperaturen aber nicht nachmittags. „Für die Pflanzen ist das Gießen in der Sommerhitze um die Mittagszeit purer Stress“, so die Biologin.

Ein weiterer Wunsch lautet, Bäumen mehr Raum zu geben, um ein entsprechendes Wurzelwerk auszubilden, das wiederum Wasser speichert. „In den Wohngebieten haben die Bäume nicht mehr genug Platz zwischen Haus und Straße“, sagt Rosenthal. Die Grünen plädieren zudem dafür, mehr Regenrückhaltebecken auf dem Gemeindegebiet einzurichten. Diese sollen bei Neubaugebieten entstehen. Ein weiterer Vorschlag der Grünen befasst sich mit der Landwirtschaft. Neben den geförderten Blühstreifen sollten Landwirte die Möglichkeit bekommen, Mulden anzulegen, in denen Regenwasser gesammelt wird. Auch das binde das Wasser in der Gemeinde.

Die Biologin Dr. Ulrike Buck zeigt auf eine bestimmte Stelle: Sollte der Hombach Hochwasser haben, würde dort das Wasser in die Flutmulde fließen. Sie befindet sich in Leeste zwischen dem Bachlauf und der Straße In der Grämme. © Sigi Schritt

Weyhe ist auf gutem Weg

Aus Sicht der Grünen ist die Wesergemeinde bereits auf einem guten Weg. So habe sie mit den Flutmulden an der Hache und zwischen Hombach und der Straße an der Grämme bereits sehr gute Gewässerschutzprojekte realisiert. Auch die Mäanderschleife des Hombachs am Rande des Mühlenkampgeländes sei ein gutes Projekt. Darauf dürfe man sich nicht ausruhen.

Auch Hausbesitzer könnten etwas tun, um zum Beispiel Trinkwasser zu sparen. „Muss die Toilettenspülung mit aufbereitetem Trinkwasser erfolgen?“, fragt Dr. Buck. „Wünschenswert wäre ein Förderprogramm, um zum Beispiel die Toilettenspülung mit Regenwasser zu ermöglichen.“ Niederschläge könnten in Tanks oder Zisternen gesammelt werden.