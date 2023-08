Wenn das Herz für Lettland schlägt: Partnerschaft zwischen Weyhe und Madona

Von: Rainer Jysch

Die Besuchergruppe aus Kirchweyhe mit ihren Gastgebern im Partnerbezirk Madona/Lettland. Seit 33 Jahren existiert die Partnerschaft zwischen den Gemeinden. Im Juli waren 28 Weyher knapp eine Woche zu Gast in Lettland. Aus Besuchern sind mittlerweile Freunde geworden. © Egils Kazakevics / Bezirk Madona

„Auf diese Kommunal-Partnerschaft sind wir sehr, sehr stolz“

Weyhe – „Eine tolle Zeit“, haben 28 Delegierte aus der Gemeinde Weyhe im Juli in der Partnergemeinde Madona in Lettland verbracht. Zwischen der Gemeinde Weyhe und der zwei Autostunden östlich der lettischen Hauptstadt Riga gelegenen Stadt Madona besteht seit 33 Jahren eine lebendige Partnerschaft. Im vergangenen Jahr konnte das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft nachgeholt werden, das 2020 coronabedingt ausgefallen war.

Unterstützt vom Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Weyhe und Madona fanden jedes Jahr Austauschmaßnahmen statt. Knapp eine Woche haben die Besucher jetzt Land, Leute und viele Besichtigungspunkte kennengelernt.

„Ihr Herz schlägt für Lettland“

Michelle Redler aus dem Rathaus hatte die aktuelle Austauschmaßnahme federführend „und mit Leidenschaft“ organisiert. „Ihr Herz schlägt für Lettland“, sagte die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith. „Wir haben dieses Mal viele Weyherinnen und Weyher dabei gehabt, die das erste Mal an den Besuchen teilgenommen haben“, freute sich Ina Pundsack-Bleith, die jetzt schon drei Mal Delegationen nach Madona begleitet hat.

Für Martina Jenner aus Weyhe-Lahausen war es die erste Reise im Rahmen der Kommunal-Partnerschaft. Sie zeigte sich sehr beeindruckt von der Gastfreundlichkeit der Menschen und von der Natur, die das dünn besiedelte Land zu bieten hat. „Wir konnten dort ein Wirtschaftsentwicklungszentrum besuchen. Und Madona ist dabei, sich als zukünftiges Welt-Dorf für Weltmeisterschaften im Biathlon ins Gespräch zu bringen“, berichtete Martina Jenner von einem umfangreichen und sehr breit gefächerten Besuchsprogramm.

Einblicke in Schulen und Kindergärten

Einblicke in Schulen und Kindergärten sowie in ein Sozialdienstzentrum für Kinder mit funktionellen Behinderungen wurden ebenfalls geboten. Beeindruckt war Jenner vor allem von der herzlichen Aufnahme in den Familien. „Man gehörte einfach dazu und man hat nach zwei Tagen nichts mehr essen können“, erinnert sie sich an eine reichhaltige Beköstigung durch die Gastgeber. Von einer wunderbaren Natur mit großen Wald- und Feuchtgebieten schwärmt auch Delegationsmitglied Susanna Clottey: „So viele Störche auf einen Haufen habe ich vorher noch nie gesehen.“

„Auf diese Kommunal-Partnerschaft sind wir sehr, sehr stolz“, so Ina Pundsack-Bleith. Die private Unterbringung in den Gastfamilien mache die Besuche so liebenswert und sorge für die besondere Beziehung zu den Menschen und dem Land.

Das Thema Russland sei, bedingt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, durchaus gegenwärtig. „Sie haben Angst und betrachten die Entwicklung mit Sorge“, berichtet Adolf Janßen, Vorsitzender des Fördervereins, der mit Hilfstransporten bereits 16 Mal nach Lettland gefahren ist.

Neuer Hilfstransport geht auf die Reise

Am Samstag, 26. August, soll ein neuer Hilfstransport auf die Reise gehen. Ein Großteil der Strecke geht mit einer Autofähre von Travemünde in die lettische Hafenstadt Lipaja. Drei Lastkraftwagen beladen mit Spendengütern, Pflegebetten, Rollatoren, Fahrrädern, Bekleidung und Spielsachen rollen dann in die Partnerregion und beliefern Waisenhäuser, Sozialstationen und Altenheime. Die Fahrzeuge werden von hiesigen Firmen gesponsert.

Am Freitag, 25. August, können bei der KGS Kirchweyhe, Hauptstraße 99, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr noch in Kartons verpackte Spenden mit gut erhaltenen, funktionstüchtigen Waren abgegeben werden. Besonders Kinderbekleidung und Spielzeug sind willkommen. Auch Privatpakete werden bei dem anstehenden Transport mitgenommen. Zur teilweisen Deckung der Kosten fallen dafür zehn Euro pro Paket für Mitglieder des Fördervereins an. Nichtmitglieder zahlen 15 Euro.

Neben Adolf Janßen sind als Fahrer oder Beifahrer mit dabei: Manfred Böcker, Marko Jenner, Kurt Kastens, Heiner Jankowski und Detlef Haase.

Weitere Infos

Fragen zu den Hilfstransporten beantwortet Adolf Janßen telefonisch unter 04203/9325.