Weniger Tempo beim Fließen des Flusses

Sudweyhe - Seit einem halben Jahr beschäftigen sich Schüler der zweiten bis vierten Klassen der Paul-Maar- Grundschule Sudweyhe in der „Naturforscher AG“ mit dem Projekt Hacherenaturierung. Mit dabei Koordinatorin Birgit Ladewig und Ideengeber Thomas Brugger, Vorsitzender der Weyher Ortsgruppe im Naturschutzbund Deutschland. Beim Vorhaben mit dem Titel „Lebendiger Fluss“ geht es darum, den im Jahr 1897 begradigten Lauf wieder in das historische Bett zurückzuführen (wir berichteten).

Die Hache hat zwischen den Gewässerkilometern 2,7 bis 4,5 in der Nähe des Freibads noch einen sehr linearen Verlauf, der den Wasserlebewesen wenig Laich- und Rückzugsräume bietet. An beiden Ufern des Bächleins sollen Mäander angelegt werden, die dafür sorgen, dass die Fließgeschwindigkeit gesenkt wird. Durch diese Maßnahme entstünden in dem heutigen geraden Verlauf zwei Stillgewässer, die Fröschen und Kröten, Libellen, Kaulquappen und Insekten neuen Lebensraum erschließen, sagt Brugger. Auf der Strecke des Umbaus werde die Hache dann doppelt so lang sein.

Laut Thomas Brugger läuft zurzeit das Genehmigungsverfahren, im April kann wohl mit den Arbeiten begonnen werden. Finanziert wird das Projekt durch die Bingo-Umweltstiftung.

Durch Baggerarbeiten müssten etwa 2 000 Kubikmeter Erde entfernt werden, die auf benachbarten landwirtschaftlichen Flächen zur Verfüllung von Ackersenken ausgebracht werden könnten, sagt Brugger.

Gabriel (8 Jahre), Josie (9), Raik (10) und Zoe (8) demonstrierten jetzt Bürgermeister Andreas Bovenschulte an selbst gebauten Modellen, wie das Ganze einmal aussehen soll. Durch die Verlangsamung der Fließgeschwindigkeit werde das Wasser wärmer. Mittels selbst gebauten Schiffchen aus Walnussschalen mit Streichhölzern als Mast und Stoppuhren hätten sie die Geschwindigkeit gemessen, das solle nach der Fertigstellung wiederholt werden, um zu erfahren, ob die Aktion Erfolg hatte. - bos