Weniger Stress für die Fische

Erstmals abgedunkelte Aquarien-Rückwände bei Zierfischbörse / Zahl der Besucher steigt

+ Bei der Börse wechseln zahlreiche Unterwasser-Bewohner ihre Besitzer. Foto: Heinfried HUsmann

Sudweyhe – Die Zierfischbörse, die am Sonntag von den Aquarienfreunden Weyhe in der Grundschule Sudweyhe veranstaltet wurde, erfreut sich immer noch steigender Besucherzahlen. „Schon zur Mittagszeit hatten wir so viele Besucher wie sonst an einem ganzen Tag“, berichtete Vorsitzender Detlef Bösche.