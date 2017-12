Weniger Klausuren auf dem Wunschzettel

Leeste - Weihnachten steht vor der Tür – und damit die Zeit der Wünsche. Familien wünschen sich ein besinnliches Fest, der Handel ein dickes Umsatzplus, Bundespolitiker eine tragfähige Regierung. Und die Schülervertretung der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste?

Kurz vor den Winterferien sprechen die Mitglieder mit unserer Zeitung darüber, worüber sie sich freuen würden. Die ersten Worte, die fallen: „Freies Wlan in der ganzen Schule!“ Insbesondere die Jüngeren scheinen angetan von der Idee. Moritz, der kurz vor dem Abitur steht, zeigt Verständnis dafür. „Wir haben nur in der Bibliothek freien Zugang. Wenn da mehr als zehn Leute drin sind, ist das Netz überlastet.“

Die Schülervertretung ist sich aber einig, dass es wichtigere Aspekte gibt – zum Beispiel die bevorstehende Sanierung ihrer Schule. Sie erzählen, dass bei den Planungen auf ihre Wünsche eingegangen werde. Ihre Stimme zählt unter anderem bei der Entscheidung, ob die Toiletten aus Keramik oder Edelstahl sein sollen. „Man hat wirklich das Gefühl, mitentscheiden zu können“, meint Oberstufenschülerin Alina. Was ihrer Meinung nach an der KGS fehlt: ein gemütlicherer Raum für Gruppenarbeiten, an dessen Wänden im Unterricht erarbeitete Plakate verewigt und so allen Schülern zur Verfügung gestellt werden können.

Auch für ihre Lehrer haben die Schüler Vorschläge. „Ich wünsche mir von manchen Lehrern mehr Kommunikationsbereitschaft, wenn es um Noten geht“, sagt Alina. Manchmal stehe die Note einfach fest – dabei helfe es sehr, ausführlich mit Schülern darüber zu reden, wie sie zustande gekommen sei. Die Oberstufenschüler finden zudem, dass drei Klausuren pro Woche zu viel sind. Man brauche zwischendurch Zeit, um sich zu regenerieren.

Ebenfalls auf dem Wunschzettel: ein flexiblerer oder späterer Schulbeginn, ein aufregendere Schulhof, ein neues Fußballfeld, das Ende des Irak-Konfliktes, gute Noten und ein Besuch des Nikolauses in der Schule. - ks