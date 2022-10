Weniger Gas und Strom: Gemeinde Weyhe will mit gutem Beispiel vorangehen

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Heruntergedreht: Weyhes Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski lässt im Büro der Ersten Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith den Thermostat auf null. © -

Die Gemeinde Weyhe ruft die Bevölkerung auf, Energie zu sparen. Und zeigt, wie der Stand bei den eigenen Bemühungen ist, möglichst wenig Strom und Gas zu verbrauchen.

Weyhe – Die aktuelle Energiekrise beschäftigt die Weyher Rathausverwaltung weiterhin. „Wir hoffen nicht, dass es in Deutschland eine Gasmangellage geben wird, können es aber auch nicht ausschließen“, sagte Ina Pundsack-Bleith am Donnerstagvormittag. Die Erste Gemeinderätin´hat mit Weyhes Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski und Pressesprecher Sebastian Kelm den Stand der Bemühungen beim Energiesparen vorgestellt.

Dies haben sie mit einem Aufruf an die Bevölkerung verbunden, ebenfalls Energie zu sparen – sowohl Gas als auch Strom.

Sebastian Kelm bemühte hierfür einen Vergleich: „Energiesparen ist ein Teamsport. Das geht nur, wenn alle Mannschaftsteile mitziehen.“ Für den Aufruf an den Mannschaftsteil „Bevölkerung“ hatte Kirstin Taberski praktische Hinweise zum Energiesparen im Haushalt parat – beziehungsweise Tipps, wo diese Hinweise zu finden sind.

So empfiehlt sie einen Handzettel, herausgegeben vom Land Niedersachsen, der eine Reihe konkreter Schritte nennt: Das Benutzen abschaltbarer Steckdosen, das Kochen mit Deckel oder das Backen bei Umluft sind darunter oder die Empfehlung, kurz warm (aber nicht heiß) zu duschen. Auch eine Anleitung zum richtigen Stoßlüften findet sich in dem Merkblatt, das in mehreren Sprachen verfügbar ist.

Energiesparen ist ein Teamsport. Das geht nur, wenn alle Mannschaftsteile mitziehen.

Auf Nachfrage riet Taberski außerdem dazu, in die Bedienungsanleitungen von Spülmaschine und Waschmaschine nachzuschauen, welches Programm wie viel Energie verbraucht. Beim Herunterdrehen der Heizkörper über Nacht riet sie zu einer Absenkung um vier Grad.

Ferner empfiehlt die Klimaschutzmanagerin die Benutzung die App „Energiesparkonto“ (als „EnergieCheck co2online“ bei Apple und Google zu finden). Damit lasse sich der Verbrauch im eigenen Haushalt im Auge behalten.

Zudem verwies Taberski auf kommende Veranstaltungen: Etwa einen Online-Vortrag zum Thema Wärmepumpen im Rahmen eines Programms des Landkreises Verden, dem sich der Landkreis Diepholz angeschlossen habe. Auch sei eine Präsenzveranstaltung zum Energiesparen mit der Volkshochschule Weyhe geplant.

Prima Raumklima: Dank der Herbstsonne zeigt das Thermometer am Donnerstagvormittag im Ratssaal eine Temperatur von 21,9 Grad an – ohne dass die Heizkörper arbeiten. In der Heizperiode schreibt eine Bundesverordnung 19 Grad für Büroräume in öffentlichen Gebäuden vor. © Wittenberg

Ina Pundsack-Bleith hob hervor, dass die Gemeinde schon frühzeitig, im Sommer, erste Schritte eingeleitet habe. Die Gemeinde wolle mit gutem Beispiel vorangehen, um der Energiekrise entgegenzuwirken, heißt es in der begleitenden Pressemitteilung. Darin sind auch die bisher ergriffenen Maßnahmen aufgelistet (wir berichteten). Darunter die Senkung der Raumtemperaturen, das Abschaltung der Durchlauferhitzer an Handwaschtischen im Rathaus, in Schulen und weiteren Liegenschaften (hier sind Kitas ausgenommen), die Senkung der Becken-Temperaturen in den Lehrschwimmhallen.

Wie vom Gemeinderat beschlossen, brennt die Straßenbeleuchtung zwischen 0 und 5 Uhr nicht, und sie ist auf 50 Prozent gedimmt. Das sei, so Pundsack-Bleith, inzwischen durch die beauftragte Fachfirma auch umgesetzt.

Darüber hinaus wurde die Außenbeleuchtung an öffentlichen ausgeschaltet, die Innenbeleuchtung in gemeindeeigenen Gebäuden auf LED umgestellt; der Rathausbrunnen ist nun (doch) abgeschaltet. Um die Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden zu überprüfen, hat die Gemeinde zudem Thermometer ausgegeben.

Laut der Klimaschutz-Managerin liegen Zahlen darüber, wie viel Energie die Gemeinde durch diese Schritte hat einsparen können, bisher nicht vor. Maßnahmen wie niedrigere Raumtemperaturen werden aber auch erst in der Heizperiode zum Tragen kommen. Daran erinnerte Ina Pundsack-Bleith. Ob die Einsparungen im Bereich der privaten Verbräuche und der Industrie ausreichen werden, um die befürchtete Gasmangellage abzuwenden, könne derzeit niemand abschätzen, heißt in der Pressemitteilung der Gemeinde. Deshalb setzt sie auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Energiespar-Hilfen

Tipps des Landes Niedersachsen unter www.niedersachsen.de/energiekrise, des Bundes unter: www.energiewechsel.de. Klimaschutzagentur des Landkreises Verden: www.klever-klima.de.

Laut Gemeinde können Ideen an die Klimaschutzmanagerin gerichtet werden: klimaschutz@weyhe.de.