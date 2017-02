Weniger Einsätze für die Feuerwehr Sudweyhe

Sudweyhe - Nach der Ära Folkhard Wittrock und Hugo Meyer war die erste Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sudweyhe am Freitagabend mit dem Ortsbrandmeister-Duo Torben Clausen und Axel Meyer an der Spitze schon etwas Besonderes.

„Wir wissen, was wir an euch gehabt haben, und ihr habt uns eine gut funktionierende und sehr kameradschaftlich aufgestellte Wehr übergeben“, lobte Clausen das Vorgängerteam.

Dazu passte es sehr gut, dass die 42 Aktiven, darunter acht Frauen, im vergangenen Jahr nur zu 30 Einsätzen gerufen wurden. 2015 musste die Sudweyher Wehr noch 45 mal ausrücken. Der Rückgang der Einsätze ist vor allem auf eine stark gesunkene Zahl technischer Hilfeleistungen zurückzuführen.

An den 55 Übungsdiensten beteiligten sich durchschnittlich 24 Aktive. Die fleißigsten Mitglieder waren Dennis Giesecke mit 47 Teilnahmen vor Dennis Jacob, der 46 mal dabei war. Den dritten Platz belegte Axel Meyer mit 45 Diensten.

In ihrem Diensteifer übertrafen die 22 Mitglieder der Jugendfeuerwehr ihre aktiven Kameraden. An den 62 Übungsdiensten beteiligten sich im Durchschnitt 37 Jugendliche, deren Aktivster Timo Lüers war. Wie Jugendfeuerwehrwart Bastian Wittrock berichtete, werden in diesem Jahr die Teilnahme am Kreisfeuerwehr-Jugendzeltlager in Aschen sowie die Feier des 40-jährigen Bestehens der Sudweyher Jugendfeuerwehr im Mittelpunkt stehen.

Ortsbrandmeister Torben Clausen erinnerte daran, wie wichtig die Jugendfeuerwehr für den Fortbestand der Brandschützer ist. In dieser „Nachwuchsschmiede“ betreuen Kinderfeuerwehrwartin Yvonne Meyer und ihr Team gegenwärtig 19 Jungen und sechs Mädchen.

Groß war die Anzahl der Beförderten, aber noch größer waren die Emotionen bei den Ehrungen. Zu den Geehrten zählten auch Folkard Wittrock und Hugo Meyer, und der ehemalige Ortsbrandmeister nutzte die Chance, seine Nachfolger zu loben: „Ihr habt neue Akzente gesetzt, alte Baustellen aufgeräumt und trotzdem Kontinuität bewahrt“. bt