Weniger Abgase, mehr Lebensqualität

E-Auto als echte Alternative zum Verbrennungsmotor

+ Sind sich einig: Bürgermeisterkandidatin Annika Bruck (l.) und Bundestagsabgeordnete Katja Keul. Foto: Uta Uhlhorn

Kirchweyhe – Katja Keul, Mitglied im Bundestag für die Grünen, besuchte jüngst die Gemeinde, um mit der grünen Bürgermeisterkandidatin Annika Bruck über den Stand der E-Mobilität zu sprechen, heißt es in einer Mitteilung. Keul berichtete, wie sie ihre Reisen per Ladesäulen-App plant. Sie und Bruck waren sich einig darin, dass das E-Auto eine echte Alternative zum Verbrennungsmotor sei. Keine Emissionen wie Lärm oder Abgase in den urbanen Gebieten könnten eine deutliche Erhöhung der Lebensqualität ermöglichen. Trotzdem müsse das Ziel bleiben, den ÖPNV und das Fahrrad als Ersatz für das Auto zu stärken und die Angebote besser zu vernetzen, um die Belastungen durch den Individualverkehr zu reduzieren, so Bruck.