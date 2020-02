Welches Ehrenamt passt zu mir? Markt der Möglichkeiten präsentiert Angebote

Am 5. März im Weyher Rathaus

+ © Jantje Ehlers Reger Austausch an einem Info-Stand. © Jantje Ehlers

Weyhe - Wer sich in Weyhe ehrenamtlich engagieren will, aber vielleicht noch nicht genau weiß, was er genau machen möchte oder welche Angebote es überhaupt gibt, sollte am 5. März einen Abstecher ins Weyher Rathaus machen. Dort veranstaltet die Freiwilligenagentur Zeitspende zum zwölften Mal ihren Markt der Möglichkeiten.