Weitere Verzögerung für Ampel an der Rieder Straße / Sudweyher Straße

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Kein Saft: Anders als ursprünglich geplant, benötigt die Ampel an der Rieder Straße/Sudweyher Straße eine neue Stromversorgung, um ans Netz gehen zu können. Der Start stand ursprünglich für Ende Dezember vergangenen Jahres in Aussicht. © Wittenberg

Es wird noch dauern, bevor die Ampel an der Kreuzung Rieder Straße / Sudweyher Straße ans Netz gehen kann. Anders als geplant, müssen dafür nun neue Stromkabel verlegt werden.

Weyhe – Eigentlich hat es schon seit Weihnachten grün, gelb und rot leuchten sollen: Die Installation der Ampelanlage an der Kreuzung zwischen Rieder Straße, Sudweyher Straße und Wieltdamm war laut einer damaligen Mitteilung der Gemeinde bis zum 23. Dezember geplant gewesen. Die Ampel – oder auf Behördendeutsch: Lichtsignalanlage – wird nun allerdings erst deutlich nach Ostern in Betrieb gehen. Wann genau, ist momentan noch nicht abzusehen. Die Gründe für die erneute Verzögerung liegen in der Stromversorgung der Anlage.

Zunächst hatte die zuständige Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg bei der Installation der Technik auf die Witterung und Lieferschwierigkeiten beim Material verwiesen. Deshalb hatte sich die Bauzeit von der Vorweihnachtszeit ins neue Jahr verschoben. Es sei witterungsbedingt zu Verzögerungen beim Radwegebau gekommen, hieß es zum Stand der Dinge im Januar.

Nun hat eine erneute Anfrage der Kreiszeitung bei der Straßenbaubehörde in Nienburg ergeben, dass offenbar die vorhandenen Stromleitungen nicht ausreichen. Lisa Hustedt, Sprecherin der Straßenbaubehörde, teilt mit: „Die Inbetriebnahme verzögert sich derzeit weiterhin, da vor Ort festgestellt wurde, dass die bestehende Energieversorgungsleitung für die neu erstellte Lichtsignalanlage nicht genutzt werden kann.“ Auf etwa 500 Metern Länge müsse deshalb durch den zuständigen Energieversorger (Avacon) ein neues Kabel verlegt werden. Der Anschluss und die Inbetriebnahme der Anlage könne erfolgen, sobald der Stromanschluss hergestellt ist. Die Verlegearbeiten lägen aber im Zuständigkeitsbereich der Avacon.

Vom Energieversorger gibt es dazu die Auskunft, dass sich der Abschluss der Bauarbeiten noch nicht exakt angeben lasse. Avacon-Sprecherin Milena Neermann präzisiert: Es würden zirka 530 Meter Kabel verlegt, dabei müssen zwei Horizontalbohrungen vorgenommen werden. Positiv sei aber, dass direkt am 11. April die Horizontalbohrungen starteten. Laut der Sprecherin rechnet man bei der Avacon nach aktuellem Stand der Planungen mit einer Bearbeitungsdauer von etwa zwei bis drei Wochen.

Wann und in welchem Zeitrahmen es danach weitergehen wird, lässt sich derzeit schwerlich abschätzen. Während weitere witterungsbedingt Verzögerungen nicht auszuschließen seien, scheinen die Lieferschwierigkeiten beim Material überwunden zu sein: „Nach unserem aktuellen Kenntnisstand sind derzeit alle Teile und Materialien zur Fertigstellung der Ampelanlage vorhanden“, schreibt Baubehörden-Sprecherin Hustedt.

Begonnen hatten die Arbeiten an der Landesstraße Ende November. Vorangegangen war 2021 auch eine Debatte im Weyher Bauausschuss: Ein Antrag der SPD hatte zunächst einen Kreisel favorisiert. Laut Antrag sollte Radfahrern und Fußgängern eine gefahrlose Überquerung der Straße und bessere Erreichbarkeit des Wieltsees sowie aus Sudweyhe kommenden Autofahrern ein gefahrloseres Abbiegen ermöglicht werden. In diesem Bereich befinde sich ein Unfallschwerpunkt, hatte Doris Salomé aus der Gemeindeverwaltung in jener Ausschusssitzung bestätigt.